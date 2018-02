Olimpia y Motagua empatan en un entretenido clásico capitalino

En los últimos clásicos entre Olimpia y Motagua, estos equipos habían sido un poco egoístas, pero este domingo ambos fueron más abiertos y gustaron, a pesar de que terminó con un resultado final de 1-1.



Eso sí, el equipo 'melenudo' que es comandado por el técnico colombiano Carlos Restrepo dominó por más tiempo el partido, pero Diego Reyes erró muchas ocasiones.

ASÍ MARCHA LA TABLA DE LA LIGA NACIONAL DE HONDURAS

Desde un inicio se vio que Olimpia iba con mucha hambre de un triunfo, al primer minuto Bryan Moya desde el medio campo le sirvió a Johnny Palacios que se atrevió a subir y al enviar el centro Carlos Costly no le pudo dar la dirección que deseaba y se la mandó a un costado de la portería que defendió Harold Fonseca.



Al siguiente minuto el panameño Luis Ovalle tuvo espacio cerca del área y pateó de zurda, el balón se estrelló en la defensa del Motagua.



Los 'azules' respondieron rápido, Carlos Discua se metió por la banda izquierda, envió el centro y Erick Andino ganó de cabeza, pero Donis Escober con la punta de los dedos logró enviarla al tiro de esquina.



LLEGÓ LA PRIMERA PARA DIEGO REYES



Luego de un rebote, el balón le quedó a Gerson Rodas, este remató de volea, pero no salió como él lo deseaba, por fortuna le cayó a Diego y éste no pudo impactar el balón con su pie izquierdo.



Motagua pudo haber quedado con un hombre menos cuando el cronómetro a penas marcaba el minuto 22, Michaell Chirinos disputó el balón con Félix Crisanto, y luego llegó Walter Martínez y le dio un duro pisotón, el árbitro lo amonestó.



PENAL PARA EL OLIMPIA



German Mayenfisch perdió un balón, Bryan Moya le sirvió a Michaell Chirinos y este al llegar al área se la punteó a Harold Fonseca y el portero le cometió falta penal.



Bryan Moya al minuto 27 se encargó de ejecutar el lanzamiento en el que engañó enviándole el balón a la izquierda a Fonseca.

Bryan Moya celebrando el gol que anotó ante Motagua.

Olimpia era ampliamente superior al Motagua, tanto así que al 32 Félix Crisanto estuvo cerca de cometer otro penal a favor de los 'albos', por fortuna fue en la mera línea del área, el árbitro Melvin Matamoros amonestó al defensor 'azul'.



ETAPA DE COMPLEMENTO



Diego Vázquez realizó dos cambios en el inicio del segundo tiempo, sacó a Mayenfisch y Walter Martínez, en su lugar ingresó Wilmer Crisanto y Reinieri Mayorquín.



Motagua pudo reaccionar, ya tomó el balón un poco más y hasta puso en aprietos a los comandados por Carlos Restrepo.



Llegó el momento del ingreso de Javier Estupiñán por Erick Andino al 55 y en el mismo minuto estuvo cerca de marcar, al final estaba fuera de juego.



Diego Reyes volvió a tener una oportunidad para darle más ventaja al Olimpia, Marcelo Pereira llegó y lo incomodó, por suerte para el Motagua el balón pasó por un costado.

Javier Estupiñán anotó su tercero gol con Motagua ante Olimpia.

El que no iba a perdonar al 69 fue Javier Estupiñán que luego de un centro de Carlos Discua este de pierna derecha logró derrotar la portería que defendió Donis Escober para poner el 1-1 final.

ALINEACIONES



Olimpia

28. Donis Escober

4. Luis Ovalle

6. Dabirson Castillo

17. Jonathan Paz

30. Johnny Palacios

23. Bryan Moya (Jaime Córdoba)

29. German Mejía

16. Gerson Rodas (Óscar Salas)

33. Michaell Chirinos

9. Diego Reyes

13. Carlo Costly (Rony Martínez)



Motagua

1 Harold Fonseca

2 Juan P Montes

5 Marcelo Pereira

7 Carlos Discua

8 Walter Martínez (Reinieri Mayorquín)

9 Rubilio Castillo

10 Erick Andino (Javier Estupiñán)

14 Germán Mayenfisch (Wilmer Crisanto)

16 Héctor Castellanos

12 Marcelo Santos

27 Félix Crisanto