Diego Vazquez: "Al final el empate es positivo pero nos quedamos cortos"

Como era de esperarse, el entrenador del Motagua, Diego Vazquez, salió conforme con el empate 1-1 ante Olimpia porque mantiene números positivos en cuanto a clásicos.

"Fue un partido en el que lo pasamos bien los primeros 15 minutos. (Erick) Andino tuvo una de cabeza en el arco de Donis (Escober). A partir de ahí creo que nos manejaron la pelota. Nos costó generar el fútbol que estamos acostumbrados. En el segundo tiempo nos adelantamos e hicimos lo que estamos acostumbrados. Terminamos con situaciones claras de gol" dijo La Barbie.



Lo que lamenta es que su equipo no pudo meter otro gol más a pesar de que lo intentó. "Me quedo con la jugada del poste de Rubilio (Castillo) pero creo que merecimos una victoria. Me gustó la entrega del segundo tiempo y creo que los 10 últimos minutos fueron importantes. Al final el empate es positivo pero nos quedamos cortos".



De Javier Estupiñán, el goleador del Azul, mencionó que le gustó su entrega y contundencia. "Muy bien cada vez que entra tiene mucho fútbol, es fuerte y entra en momentos claves. Aporta al equipo y retiene la pelota. Esto es un juego de conjunto. Me pone contento que se encontró con el gol. En general todos los que entraron lo hicieron bien. Este es un equipo de 26 o 27 jugadores y el que entre de suplente debe hacerlo mejor o igual que el titular".

Para finalizar, el estratega argentino del Motagua dijo: "Este clásico fue muy intenso en todo sentido y es positivo para la gente que vino a verlo. Vamos escalón por escalón y dimos un paso importante seguimos peleando arriba. Los primeros partidos marcan una tendencia y el objetivo es seguir arriba".