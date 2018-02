Estupiñán sobre tanto al Olimpia: "¡Los goles son amores papá!"

Javier Estupiñán se está ganando el respeto en Motagua a base de goles y hoy hizo el gol del empate ante Olimpia. El 22 saltó de la banca a fortalecer el ataque, metió en problemas a los zagueros Melenudos.

Tras un espectacular centro del Chino, Estupiñán se tiró y encontró el gol. Lo mejor es que lo celebró con una furia descomunal.

Estupiñán le da empate a Motagua sobre el Olimpia

"Goles son amores papá! Cómo no iba a celebrar ese gol en este tipo de partidos, agradecido con Dios que me dio la oportunidad de anotar en este partido" dijo el atacante que jugó anteriormente en Olimpia.

"Estaba muy contento de marcar ese gol en un clásico y por como se dio el gol no me pude contener. Estoy contento de ayudarle al equipo y espero continuar de la misma manera" dijo.

Javier asegura que se siente feliz en Motagua por el apoyo que le dan los compañeros.

"Gracias a los compañeros por abrirme la puerta, a la afición y a esta institución que me permite seguir haciendo lo que me gusta, estoy muy contento de jugar en Motagua". "El respaldo siempre está al igual que el de los directivos y a mi lo que me queda es seguir trabajando de la mejor manera. Alabamos a Dios con todas nuestras fuerzas y lo bendecimos por ese gol".

De cara al próximo partido, Estupiñán podría tener una oportunidad de salir de titular ya que Rubilio Castillo salió expulsado. "Vamos a seguir trabajando duro por que vengan los goles y aprovechar las oportunidades".