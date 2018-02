Carlos Restrepo: "Nos está faltando la regularidad de los 90 minutos

A pesar del empate, el técnico del Olimpia, Carlos Restrepo salió con un buen sabor de boca de los que fue el clásico capitalino ante el Motagua.

"Me parece que estuvimos ante un juego intenso, agradable para la gente, donde las dos instituciones se entregaron al juego. Eso es lo más rescatable y que se hizo en paz", aseguró.

Sobre el análisis futbolístico del partido. "Hicimos un buen primer tiempo, no por el gol, sino por la condición que se puso, la recuperación de la pelota. Ya el segundo tiempo cambió el panorama y volvemos a incurrir en mucha entrega regalando la pelota y el equipo sufre, no descansa. Motagua hace sus cambios y hay una reacción de mucho empuje".

Pero deja claro lo que le hizo falta a sus dirigidos. "Nos está faltando la regularidad de los 90 minutos y no podemos ser un equipo que tengamos por momentos la pelota y por momentos renunciemos y les permitamos la reacciones a los rivales".

El "Piscis" no cree que este empate le sepa a derrota. "Nosotros no hayamos pensado que sea una derrota, para nada, sino que es la reacción de un rival que nos empató el juego. Pero nosotros lo pudimos haber definido y estas son cosas del fútbol".

Y asegura que: "A pesar de estar estar 1-0, el Olimpia tuvo tres ocasiones para definir el partido y haber clarificado un 2-0 en ese momento. No lo logramos y me parece que Motagua reacciona e hizo su gol y tuvo una opciones importantes rematando el partido".



En lo que corresponde a los cambios que no le resultaron. "Cuando los partidos son intensos hay jugadores que pueden entrar al juego y a nosotros nos va tocar con futbolistas que hay que ponerlos al cien, ya que no todos están dentro de eso. Hay veces que los cambios se dan y otra no".