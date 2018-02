Rambo de León tras el festejo de Estupiñán: "No lo debió hacer"

El volante hondureño y comentarista deportivo en Diez TV, Julio César de León conocido popularmente como Rambo criticó el accionar del delantero Javier Estupiñan tras celebrar su anotación ante Olimpia en una forma eufórica. Además se refirió al accionar de los árbitros en la jornada 5 de la Liga Nacional.

"La gente se olvida que Estupiñán no es un goleador nato. -Ojo-, él es un luchador, uno que te cansa a la defensa, pero no es un Cardozo. De tres te puede meter dos, pero te ocasiona y genera, cuando tiene la ocasión lo mete", comenzó diciendo.

Y agregó: "Para mí no se debería de celebrar, porque quieras o no estuvo en Olimpia, hasta quedó campeón e independientemente que no lo hayan renovado, tienes que deberle respeto a la institución que un día te dio la oportunidad. Celebrá de manera tranquila, pero no eufórico. El Olimpia no es un equipo cualquiera, las puertas siempre debes dejarlas abiertas".

Sin embargo, no todo fue críticas para el delantero. Rambo también guardó lugar para halagarlo por sus buenas actuaciones, las cuales le han valido para marcar tres goles en cinco juegos.

Rambo mientras dialogaba con Jenni Fernández en el set de Diez TV SPS.

"Esperemos que extranjeros como él tomen ese ejemplo, que en el club donde está muestra lo suyo. Bienvenido seas papi, seguí así, ya sabes que te apoyamos. A meterle siempre con todo".

Árbitros vs Jugadores

Tras el trabajo arbitral de Mario Moncada en encuentro del pasado sábado entre Marathón y Real España, Julio analizó su accionar, sacó sus conclusiones y dio una par de consejos para mejorar le arbitraje a nivel nacional ya para él 'estamos retrociendo'.

Dinamita a Moncada: "Él y los árbitros acá se dedican a tener una personalidad equivocada sabes. El árbitro tiene que ser paciente y compresivo. En acciones calientes es donde yo le digo a ellos -porqué no agarran al jugador y decirle me equivoqué, disculpame, la otra te la pito bien- lo que pasa es que no se pueden dialogar con ellos. Los jugadores también son seres humanos", comentó.

"Económicamente a mí no me interesa lo que ganen o no ganen. Pero tienen que ver una cosa, tenemos un retroceso fatal, tanto futbolísticamente como arbitral", concluyó.