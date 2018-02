Ricardo Elencoff renuncia como presidente del Real Sociedad

El Real Sociedad de Tocoa, Colón, se ha quedado sin presidente, luego de que Ricardo Elencoff pusiera la renuncia tras la derrota (2-1) ante el Juticalpa en Olancho.

Una de las causas por las que Elencoff tomara esta dura decisión es por el poco apoyo que recibe de la afición y de autoridades de su zona.

Real Sociedad no pudo ante el Juticalpa en el Brevé

El equipo 'aceitero' está en problemas en este torneo Clausura y es que está peleando por no descender al tener misma cantidad de puntos (23) con el Honduras Progreso y Platense.

Ricardo se encargó de hacer este comunicado en las redes sociales y sin duda que llegó en el momento más complecado para los 'rojos' luego de poder llegar a Primera División en el 2012.

RENUNCIA DE ELENCOFF

"Con mucha tristeza quiero hacer saber mi renuncia a la presidencia de mi amado Real Sociedad, considero que la falta de apoyo al club por la afición la cual era mi motor de lucha por hacer Campeón este club y una oportunidad para los jóvenes de Colón, ya no tiene sentido sin el respaldo de mi gente a mi gestión esto no tienen sentido. El pasar de ser el club más taquillero de Honduras durante 4 años y pasar a ser el que menos afición de Honduras lleva al estadio me hace pensar que la gente de Colón, que nuestra afición, especialmente la gente de Tocoa ya no Valora que el club siga en primera división. Siempre he creído que un equipo sin afición, es un equipo sin alma. Me metí a la política por el club y para apoyar el deporte en Colón y en Honduras, pero ¿qué sentido tiene? si nuestro club puede descender estar en el congreso buscando un estadio, si el club va a descender sino tiene el apoyo de su gente es ilógico. Sé que las condiciones de nuestro estadio ha alejado a la afición de apoyar el club y se que por la indiferencia de casi todo mundo, autoridades nacionales, municipales y departamentales, diputados que por muchos años prometieron ayudar y uno que otro a hecho algunas cosas y otros que nunca han visto este tema, como un tema lindo que el pueblo ama, pero cuando el pueblo olvida su club y no lo apoya, ¿que sentido tiene seguir luchado? Expreso mi compromiso de seguir ayudando a los que tomen la decisión de seguir al frente de esta bella institución que juntos al pueblo construimos y que hoy lo dejo porque nadie defiende nuestro club nuestro estadio nuestra ciudad. Gracias a esos fieles aficionados que siempre apoyaron a la barra la 'Ultra roja'. Gracias por estar ahí siempre, quiero decir que siempre lo llevaré en mi corazón y lo apoyaré de alguna manera. Invito al pueblo, a nuestras autoridades que apoyen al club a las personas que seguirán al frente de nuestro amado Real Sociedad, que apoyen de forma seria y sistemática, un club que nos a dado muchas alegrías y que ha salvado las vidas de muchos jóvenes y que a contribuido a que Honduras y el mundo sepan qué Colón no es tierra solo de cosas negativas, si no que Tocoa es tierra de gente sana, trabajadora de paz y amante del fútbol. Gracias a todos los que me apoyaron, a mi junta directiva que siempre confió en mí gestión, a mis amigos del deporte nacional que reconocieron nuestro esfuerzo, a mi Familia que siempre me apoyó. Espero que mi renuncia sirva para que la afición sepa que tenemos que cuidar este club que nos tomó 30 años ascenderlo y que hoy será responsabilidad de todos no permitir que descienda. saludos a todos. Los quiero mucho, Dios bendiga a Colón, Dios bendiga el deporte en Honduras e inspire a la afición de Colón a volver a llenar nuestro humilde estadio que tanto nos costó tenerlo. Mi compromiso de seguir apoyando el club y mi gente. Por última ves en 4 años de pedirle al señor Presidente a aprobar un presupuesto".