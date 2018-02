Keylor Navas dice estar dispuesto a competir con cualquier portero que llegue al Madrid

El guardameta costarricense Keylor Navas fue claro en sus declaraciones cuando le consultaron sobre la posibilidad de que llegue otro portero al Real Madrid.

Navas habló con los medios de comunicación en España y mencionó el tema del posible refuerzo en la portería del conjunto blanco, algo que no le preocupa al tico.

"Estoy muy tranquilo, algún día me voy a tener que ir, nadie es eterno, solo Dios sabe cuándo va a ser. Doy todo en cada entrenamiento y cada partido, hay que vivir con esto. En el club no sé si dudarán de mí, tengo más de contrato y voy a estar tranquilo. Si el Madrid ficha a un portero en el futuro y me dejan competir.. a mí me gusta, no me intimida. Me da confianza para enfrentarme y esforzarme", mencionó Navas.

Además sobre la actualidad del Real Madrid en la Liga y Champions League, Navas externó que el equipo trabaja duro pero los resultados no los están acompañando.

"Estamos trabajando muy bien, aunque los resultados no son como hemos querido. En momentos difíciles sale el talento y podemos sacar la eliminatoria", finalizó Keylor.