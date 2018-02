Eulogio Palacios: "Me sorprende porque mis hijos son sanos"

Eugenio Palacios, padre de los futbolistas Jerry, Wilson y Jhonny Palacios reaccionó sorprendido con la noticia de la FIFA que ha levantado un expediente contra el zaguera Jhonny Palacios por usar Naphazoline en sus ojos previo al partido entre Honduras y Australia.

"Estoy sorprendido con esta noticia de FIFA, no hemos hablado todavía con Jhonny al respecto, pero me sorprende porque mis hijos son sanos, puedo meter las manos al fuego por ellos, no puedo ampliar sobre el tema porque no manejo mayor información hasta que nos reunamos y hablemos sobre ese tema", explicó don Eulogio.

Este medicamento está entre la lista de sustancias prohibidas por FIFA y viene un llamado de atención o multa para el futbolista si es encontrado culpable.

Palacios fue sometido a prueba doping en el juego de visita contra Australia por el repechaje rumbo al Mundial de Rusia 2018.

"Mis hijos siempre ha sido sanos desde pequeños, no puedo dar una opinión porque no hemos hablado, creo que si se aplicó ese medicamento fue porque no sabía o los médicos de la Selección no le explicaron, deberían decirle a los jugadores las medicinas que deben o no deben utilizar", reiteró el padre de la dinastía Palacios.

"Nunca me han dado problemas, ni los he visto bebiendo peor para que anden en otras cosas. Nos vamos a reunir para platicar sobre ese problema", cerró.