Preparador físico del Honduras Progreso amenaza con marcharse

Júnior Camargo, preparador físico de Honduras Progreso, dijo este lunes que está pensando marcharse del Club porque suma 40 días de trabajo y la junta directiva no extiende su contrato para firmarlo ni tampoco ha recibido salario durante todo ese tiempo.

Las imágenes que dejó la primera jornada de Liga de Ascenso

"Hablé con la directiva pero no me han solucionado nada, ya este es mi tercer equipo en Honduras, no quieren valorar mi trabajo ni me dicen nada en concreto. Hoy se va a hacer una junta porque estoy esperando mi pago, si en la reunión no me pagan me voy a ir del equipo", advirtió el sudamericano

Y agregó. "Realmente no sé qué va a acontecer allí, los directivos tienen que solucionar lo del contrato, espero que me paguen para no moverme de acá. Voy a conversar para ver cómo estarán las cosas acá. Acepté el cargo porque me dijeron que estaban esperando dinero pero ya pasaron 40 días y no me han dado ni un centavo".

Honduras Progreso es el equipo revelación del Clausura y se instaló en el segundo lugar de la tabla de clasificación con 10 puntos capitalizados de 15 posibles y en la tabla acumulada registra 23 junto a Real Sociedad y Platense, respectivamente.

"El equipo está jugando bien, está ganando y saliendo de los últimos lugares, estamos cumpliendo con el trabajo. Espero que en la reunión se solucione todo porque es difícil la situación. El equipo está jugando bien, estamos haciendo trabajos psicológicos para fortalecer la mente de los muchachos", cerró Camargo.

Ver Tabla de Posiciones de Liga Nacional