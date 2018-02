Tato García: “Soy el campeón, por qué voy a estar desesperado”

Martín Tato García, entrenador de Real España, reconoce que busca variantes para encontrar los goles que se les han negado en el presente campeonato.

La Máquina solo ha anotado tres goles en cuatro partidos y por ello, el Tato no descartó jugárselas con volantes de llegadas mañana cuando enfrenten a la UPNFM.

“Se podría, nosotros tenemos dos volantes por fuera, es una buena alternativa, lo hemos pensado. Saldrá a la cancha lo que nosotros creamos que lo pueden hacer mejor ante la UPNFM en donde vamos a buscar ganar el partido desde el primer minuto”.

Los aurinegros tienen dos juegos de locales, uno mañana contra la UPN y el otro el sábado frente a Olimpia.

“Tenemos que salir a ganar los dos partidos que se vienen, así como también lo harán los rivales que se vienen. Esta es una semana de seis puntos para nosotros y eso es lo que buscaremos”, aseguró.

Deja claro que no está desesperado pese a la situación. “Tenemos seis puntos y un partido menos, si nosotros ganamos ese juego llegamos a nueve. Yo soy el campeón, por qué voy a estar desesperado, que se desesperen los otros que nos tienen que quitar el campeonato”.

Querían más artillero. Real España en el campeonato ha tenido dos bajas que le han pesado, una la de Domingo Zalazar, quien se sometió a una cirugía en Argentina y otra de Cristhian Altamirano que recayó de una lesión muscular. Tato en su momento quiso que le contrataran a Eddie Hernández, pero no hubo acuerdo con Motagua.

“El otro día un aficionado me reclamó y yo le dije que nosotros queríamos delantero. Yo quisiera traer cuatro más, pero no se puede, todo pasa por lo económico. No se puede juzgar”, señaló.

Por fortuna para el Tato, tanto Altamiramo como Zalazar ya solo buscan ponerse a tono físico para volver. Ambos trabajan con todo para ser de la partida lo más pronto posible aunque es poco probable que vuelvan antes de la segunda vuelta. “No hay mucho tiempo para trabajar sino para recuperar jugadores”.

Agradecimiento con la Megabarra

García también se refirió a la afición españolista. “El otro día la megabarra estaban afuera esperándome. Yo a la barra del equipo le tengo un respeto y un cariño porque en los momentos que se la deben jugar, se las juegan con nosotros y van para adelante. Ojalá que se sume más gente, porque este es el equipo campeón”, dijo. Aunque deja claro que “todo lo que sea violencia lo rechazamos y lo repudiamos”.