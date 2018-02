ST Prix Malik: "Vengo a aportar y espero anotar 10 goles"

El delantero ST Prix Malik originario de la Isla de Santa Lucía se sintió cómodo en su debut con la camisa del Vida en el fútbol hondureño. Malik de 23 años de edad arribó a La Ceiba el pasado miércoles y el domingo se estrenó en la liga catracha en la derrota 1-0 ante Honduras Progreso.

¡Un santalucense! Futbolistas de países 'raros' que han jugado en Honduras

"En mi debut me sentí bien, muy tranquilo, fue mi primer partido y quise entrar para ayudar a los compañeros. Vida tiene buenos jugadores, buenos entranadores. Me gusta mucho la dinámica del equipo, técnicamente es muy bueno y muestra mucha garra", explicó el caribeño mediante la traducción del volante Marcelo Espinal.

Malik se desempeña como delantero y en el partido ingresó a la cancha del Humberto Micheletti a los 52 minutos en sustitución de Arnaldo Urbina. El espigado futbolista hará dupla con el granadino Jamal Ray Charles para buscar los goles en el Clausura.

"No prometo goles, sólo esfuerzo y trabajo duro, quiero que la gente confie en mi porque vengo a aportar espero anotar 10 goles. Estuve buen tiempo de vacaciones, eso ocasionó que bajara un poco de peso pero ahora estoy de vuelta en los entranos para ponerme a tope", reiteró.

Vida se prepara a fondo para recibir este miércoles a Juticalpa en la continuación del torneo Clausura donde Malik que viene del W Connection de Trinidad y Tobago sumará algunos minutos.

"Me gusta mucho la gente de Honduras, es muy energética, me gusta mucho la comida es igual a la que se come en Trinidad y Tobago, la gente que sigue al Club es loca con su equipo a la hora de los partidos. Estoy listo para jugar el miércoles sólo estoy esperando la ocasión para regresar a la cancha",

Sobre sus características como futbolista se auto definió como jugador muy técnico y le gusta pegarle al balón. "Nunca doy un balón por perdido, me gusta luchar, esperamos que la gente venga a poyar al equipo, lo vamos a dar todo para que salgan stisfechos".

El técnico cocotero también había solicitado las contrataciones de los atacantes Briel Thomas de Dominica y Apai Dimitrie Yekini de Surinám, sin embargo la directiva no los pudo fichar argumentando que al final decidieron no venir a Honduras.

Ver Tabla de Posiciones de Liga Nacional de Honduras

En el torneo Apertura Castellón apostó por el trinitense Akeem Garnet, quien anotó seis goles pero tuvo que salir de la institución por disputar juegos amistosos con su Selección tomando en cuenta que estaba eliminada para asistir al Mundial de Rusia 2018. El delantero que continúa es el granadino Jamal Ray Charles, quien anotó siete goles en el Apertura y se prepara a fondo para seguir rompiendo redes en el Clausura.