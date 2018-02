Darixon Vuelto: "Mis posibilidades de salir ahí están"

El delantero Darixon Vuelto no pasa por su mejor momento en el actual torneo. El Real España ha tenido un inicio tibio en el Clausura y el jugador lo reconoce.

“La verdad no ha sido lo que nosotros esperábamos, solo tenemos un triunfo, los equipos nos han salido más complicados, pero vamos a seguir trabajando para ver qué se viene”, comenta con autocrítica el ariete.

El futbolista es consciente que aún no ha mostrado el rendimiento que se le vio en el certamen anterior. “Mi rendimiento no ha sido el esperado, yo sé que puedo dar mucho más. Mal rendimiento no he tenido solo yo, sino que el equipo completo, nosotros sabemos cómo hemos venido jugando y esperamos que esto cambie desde el miércoles”, expresó.

Por otra parte, el ex Tenerife manifestó que la ilusión de salir nuevamente al extranjero no lo ha desconcentrado de su objetivo principal que es el equipo catedrático. “Mucha gente puede pensar que eso me ha estado afectando, pero en lo personal nada que ver, siempre he seguido trabajando enfocado en el Real España, todavía tengo contrato con el equipo y no tengo que estar pensando en otras cosas. Me debo al Real España y tengo mi mente en esto, a la hora de entrar al campo me olvido de todo”.

Darixon se refirió a la oportunidad que se le puede dar de convertirse en nuevo legionario. “Mis posibilidades de salir ahí están, pero ahorita no quiero hablar de eso, no hemos tenido un buen arranque con el equipo y estoy concentrado en tratar de que las cosas marchen mejor y estar en una mejor posición en la tabla”.

Asimismo, mencionó que no cierra las puertas de salir a jugar al extranjero y se mantiene expectante de lo que pueda suceder. “Las puertas no las puedo cerrar, las posibilidades están, no sabemos si a la vuelta de la esquina se puede concretar algo, pero ahorita me debo al Real España y no puedo estar pensando en otra cosa que no sea el equipo”.

Por último se refirió a lo rápido que se está jugando el torneo Clausura. “La seguidilla de partidos es algo que al final lo vamos a resentir, toda la primera vuelta en menos de un mes se siente, pero nosotros somos profesionales y esto es lo que nos toca”, concluyó uno de los artífices de la “12” aurinegra.