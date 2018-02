Limber Omar Jr, la nueva promesa que pule el Olimpia en las reservas

"Un sueño no se hace realidad mágicamente: se necesita sudar, determinación y trabajo duro", dijo en algún momento el exgeneral estadounidense Colin Powell.

Tales palabras se resumen al accionar de Limber Omar, el mayor de los dos hijos del exdefensor de la Selección Nacional de Honduras, Limber Pérez que se pule en las reservas del Olimpia desde hace tres semanas.

A sus 17 años Omar comienza a dar sus primeros pininos en el fútbol con paso lento, pero con buena proyección como un delantero goleador, encarador, buena técnica y disciplinado.

Durante su etapa en la academia CONAPID y posteriormente en UPNFM (infantil-juvenil) anotó al menos 400 goles. Además de ello combina el fútbol con los estudios (pasante Lic. Inglés).

Todo ello le valió para hacerse de un nombre y obtener un cupo en las inferiores del tetracampeón; hechos que han llegado de orgullo a su padre.

Limber Jr en su último partido con las reservas del Olimpia.

"Yo me siento bien porque Limber Omar se está formando en el mejor equipo de Honduras y porque está bajo las órdenes de un entrenador con buena proyección en el fútbol nacional (Danilo Turcios). Estoy seguro que Limber va a mejorar mucho, él tiene que darse cuenta que el fútbol no solo es tener buenas condiciones, sino ser competente. No puedo a hacer nada para que él destaque, solo darle consejos", expresó el exfutbolista y ahora periodista Limber Pérez.

Te puede interesar: Hermano de Darixon Vuelto es fichado por un equipo de Segunda División

Ante ello, Omar Jr admite que cargar el logo de los leones es una 'gran carga', pero que eso no le genera presión para construir su futuro en este deporte.

Quiero que me recuerden con lo que yo hice, tengo el respaldo de mi papá por lo que él hizo, pero quiero a hacer mi propia historia. No siento presió. La gente me dice que confía en mí, que tengo condiciones, así que tengo que aprovecharla. Vestir la camisa del Olimpia es una gran carga. Mi papá tuvo un plazo pequeño pero yo quiero marcar una historia", comentó.

Omar hizo su debut oficial ante el Vida en la cuarta jornada del torneo de reservas y por ahora sigue trabajando bajo las órdes de Turcios. El futuro dirá si pronto lo vemos en el primer equipo.