Jugadores de Motagua dejan la rivalidad y se solidarizan con Johnny Palacios

Johnny Palacios defensa del Olimpia está siendo investigado por la FIFA por usar nafazolina y dar positivo en la prueba doping en el juego que Honduras perdió 3-1 ante Australia en Sidney.

Lo que está viviendo el zaguero central de los Merengues y la Selección de Honduras es algo que no olvidan en el Motagua y le manda su total apoyo.

"Para mí es algo sorprendente lo que está viviendo Johnny, pude compartir con él en los Juegos Olímpicos y es un gran amigo y compañero de trabajo, le deseo que este problema que tiene se solucione lo más pronto posible, es un jugador muy profesional, le deseo muchos éxitos y que todo le salga bien", dijo Harold Fonseca.

El lateral derecho de los Azules Wilmer Crisanto que conoce muy bien a Johnny Palacios asegura que todo es culpa de una mala comunicación. "Johnny es una persona sana, hasta donde lo conozco y somos de la misma costa, hemos compartido mucho, Johnny no anda haciendo tonterías para mejorar su rendimiento, lo que él uso ya lo explico y estoy seguro que va salir adelante de todo esto", indicó Wilmer Crisanto.

Y agregó: "Todo pasó por la comunicación, nosotros estamos expuestos a eso, pero la comunicación es lo principal, porque la Liga acá no hace doping y preocupa que en algo salga positivo, yo llevo medicamentos también, pero se los reporto al médico para que me diga si puedo o no usarlo, eso fue lo que le faltó a Johnny".

Por su parte Félix Crisanto mantiene una buena amistad con Palacios y no perdió la oportunidad para mostrarle su completo apoyo y muestras de ánimo a su amigo. "Es muy complicado y no se lo deseo a ningún jugador, lo que está viviendo Johnny, pero ya salió a dar la cara y es un medicamento que cualquier persona puede utilizar y confío en Dios que todo salga bien", comentó Félix Crisanto.

Además añadió: "Trataré de comunicarme con él para darle el apoyo, Johnny es una persona formal y no anda usando cosas que no son, tiene muchos años en esto y por eso saldrá bien de todo".

El experimentado Juan Pablo Montes también le manda un mensaje de defensor de los Merengues. "Como colega ningún jugador quiere que le pase lo que a él le está pasando, no sé mucho solo pude leer un poco la noticia ayer, pero es lastimoso que le haya sucedido eso", aseguró.