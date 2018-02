Héctor Vargas: "Conozco cómo piensa Moncada, en mi casa vivió un hijo de su hermano"

Héctor Vargas dice estar impotente con el tema arbitral y asegura que los insultos que aparecen en el acta arbitral del clásico él no los dijo aunque reconoce conocer la casa del línea Chrtistian Ramírez.

El entrenador del Marathón fue incertado en el acta del duelo contra Real España porque supuestamente le dijo a Ramírez; "yo conozco tu casa y el carro que andas, sos un hijuep.. bien hecho".

El argentino denuncia persecusión en contra de Marathón y está dispuesto a apartarse del fútbol para no perjudicar al club sampedrano.

LO QUE DIJO:



¿Qué pasa con el tema arbitral?

El tema está por la importancia del resultado, todo el mundo amonestado, la predisposición. Sabemos que vino (Pedro) Rebollar a declarar al tribunal. Es la impotencia de ver que el trabajo nos pasa tal y como nos pasó en el pasado, no es nuevo, como aquella ocasión que expulsan a (José) Calderón.



¿Le reclamó mucho a Óscar Moncada?

Sí, se lo dije al final del juego. Nosotros jugamos diez partidos aquí el torneo pasado; ganamos ocho, empatamos uno y perdimos uno, ¿Con qué árbitro no ganamos? Es Moncada. Hay cosas que ya no entendés, se viene con esa predisposición, ya lo dije el otro día, si está resentido o tiene algún problema con que se le cae el pelo y por eso se la agarra con nosotros. Ya estuvo suspendido un buen tiempo y hasta se tuvo que ir del país porque no podía dirigir.

¿Cree que hay predisposición?

Te das cuenta que hay predisposición, te das cuenta del penal que no se pita a Lacayo y que a cualquier equipo del mundo se le cobra. Contra Olimpia pasó lo mismo con Christian Ramírez, quien fue el mismo central acá. Hay una línea que deben tener, uno creía que se podía mejorar este fútbol, pero mas bien vamos para atrás.



¿Cree que es contra marathón o contra usted?

No sé, si es conmigo yo doy un paso al costado, total el fútbol aquí... Moncada estuvo como dos años sin trabajar y se olvidaron de eso. Si fuera contra Vargas no hubiera pitado el penal contra Motagua con Geovany Mendoza, pasa más contra el equipo.



¿Lo que se dice el acta es cierto que usted se lo dijo al línea?

No lo voy a negar porque conozco dónde vive, su carro y su casa, cuando jugaba Olimpia lo llamaban siempre porque vive cerca, después le agregó lo otro, yo sé cómo piensa Moncada y cómo piensa su hermano, incluso yo tuve un hijo de su hermano viviendo conmigo.



¿Y qué dicen ellos?

Le agrega que yo le dije que era un hijuep... bien hecho. Lo hizo para que me suspendan.



¿Y se los dijo?

No se los dije ni en caliente ni ahora, cuando lo vi en el acta supe que lo hacen para castigarme.



¿Cómo fue eso de que vivió su hijo en su casa?

El hijo de Mario lo tuve en mi casa cuando estaba en La Ceiba, luego al otro del Olimpia siempre lo sostuve porque siempre he pensado que hay que darle oportunidad a la gente de fútbol, lo quisieron sacar un montón de veces y siempre lo sostuve, como al hijo de Pavón que lo querían sacar, pero lo dejé y lo hice jugar en primera. Trato de darle oportunidad a la gente de fútbol y la forma de agradecer es de esta manera.



¿Mienten en el acta?

Una vez grabamos un video en donde Armando Castro dice que en coro le gritamos y luego llevamos el video en donde se nota que estábamos todos separados, la comisión no nos castigó.



¿Sigue el malestar con (Pedro) Rebollar?

En México yo tengo de intentet (la información) de que los árbitros se quisieron parar una vez cuando estaba de asesor Rebollar y después lo sacan porque lo acusaron de incapaz. Nosotros tenemos que manejarnos diferentes, miren el torneo pasado cómo comenzamos: con un paro y no le importó.