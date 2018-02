Douglas Munguía: "Renuncié para que los jugadores no sufrieran"

Douglas Munguía dijo este martes que se vio obligado a renunciar como técnico de Real Sociedad por los malos resultados y porque no soportaba ver el sufrimiento de los jugadores en los camerinos después de las derrotas.

Munguía apenas sumó un punto de 15 posibles en este Clausura 2018, sin embargo considera que los aceiteros no descenderán por la calidad de plantel.

¿Qué lo motivó a renunciar?

Los malos resultados, al final soy el responsable directo cuando no salen las cosas, creo que fue lo más saludable, ahora llega el que fue mi asistente, la directiva tomará a bien si trae otro técnico en su momento. Me siento conforme y satisfecho con el trabajo que se hizo, el apoyo de los jugadores fue enorme, el único problema fue que los resultados no se dieron, no tuvimos fortuna en definición.

¿En qué momento decidió oficializar su renuncia?

Al finalizar el partido contra Juticalpa, creo que era necesario, las cosas no se habían estado dando, me duele por el grupo de jugadores que estuvieron a la altura, se esforzaron al máximo siempre estaban anuentes a hacer lo que se les pedía, el único problema fue que se nos negó el gol, y los partidos que perdimos fueron accidentados y falta de fortuna.

¿Siente que fracasó con el equipo?

No, yo no creo en el fracaso, para las personas exitosos no existe fracaso, simplemente son tropiezos y hay que recuperarse de esta situación. Estoy conforme con el trabajo que se hizo por eso no creo en el fracaso. El fútbol determina la continuidad de los técnicos de acuerdo a los resultados

¿En qué momento se cayó su equipo?

En ningún momento se ha caído futbolísticamente, simplemente los resultados no se nos dieron, es una cosa de locos, siempre perdimos porque fallamos penales, metimos autogoles, nos anularon goles y muchos balones pegaban en los parales, nos afectó la naturaleza del fútbol pero pasará esa mala racha.

¿Qué opina de la renuncia del presidente?

Eso complicó un poco, pero no me siento responsable de su decisión porque es personal, creo que el responsable es el mismo fútbol, el presidente sabrá por qué renunció, tal vez por el bien del Club o de él, pero yo soy el menos culpable de su renuncia, creo que fue porque la afición lo abandonó.

¿Realmente cree que Real Sociedad se recuperará?

Estoy seguro que Real Sociedad se va a recuperar porque no es equipo para descender, considero que hay que buscar al equipo descendido por otro lado porque este equipo tiene argumentos de sobra para sacar los resultados.

¿Sus jugadores le respondieron?

Definitivamente, no tengo quejas, hay un buen grupo, jugadores comprometidos que permanentemente tienen puesto el "overol", nunca se lo quitan, son grandes personas, es un grupo bien estructurado, son pocos los equipos que tienen un grupo tan sano como este. Como técnico se puede trabajar muy tranquilo.

¿Cree que se equivocó en los refuerzos?

No, los refuerzos son jugadores con tendencia a marcar diferencia, en realidad no están a un cien por ciento físicamente pero en calidad están en plenas condiciones.

¿Cómo era el ambiente en los camerinos?

En cada partido los jugadores salían incómodos, muy molestos con ellos mismos porque las cosas no se daban y sentían de corazón que buscábamos el gol pero pasamos por mala racha al no poder anotar y a nosotros nos metían goles bobos. Esa era la rabia de los jugadores en los camerinos, me daba pena verlos así por eso renuncié para que no siguieran sufriendo.

¿Es una olla de presión dirigir a Real Sociedad?

No lo considero así, realmente he aprendido a manejarme fuerte mentalmente, me gusta manejar el equilibrio en ese sentido, manejo bien el estado anímico y la parte emocional, pero no es olla depresión, me sentía comprometido pero no presionado.

¿En algún momento se sintió amenazado por algún aficionado o directivo por los malos resultados?

Nunca, para nada, los aficionados hacían su parte la directiva me dio el voto de confianza, eso me hizo sentir muy comprometido, por eso renuncié porque los resultados no se daban.

¿Porqué cree que los técnicos no se pueden consolidar en Real Sociedad?

Considero que allí se han consolidado más técnicos que en otros equipos. Héctor Castellón se consolidó en Real Sociedad , Horacio Londoño y Jairo Ríos también mostraron su mejor trabajo, aquí se puede trabajar con tranquilidad.

¿Ayudará al club su salida?

Creo que mi salida vendrá bien porque algo había que cambiar, también salió el presidente, creo que llegarán otras personas que cambiarán algo para mejorar la institución, lo importante es que queda una estructura montada.

¿Cómo mira a David Fúnez ocupando su puesto?

El profesor Fúnez hará un buen trabajo en el equipo porque lo conoce bien, es parte de la institución, ha trabajado con otros técnicos y también lo hizo conmigo. Es de la casa, conoce muchas situaciones, sabe el funcionamiento, es inteligente y sin duda le dará seguimiento al trabajo.

¿Cobró todo el contrato?

Arreglamos de buena manera, me pagaron el tiempo que he laborado, no tienen que pagarme todo el contrato, ambas partes salimos satisfechos, hay que dejar puertas abiertas porque el fútbol es corto. Voy a recordar mi paso en Real Sociedad porque me encontré con un grupo de profesionales y buenas personas.