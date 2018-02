'Flaco' Pineda confiesa todo lo que pasó antes de perder frente a Trinidad en 2001

Follow @GustavoRocaGOL

José Luis 'Flaco' Pineda, ahora de 42 años, es uno de los mejores mediocampistas que ha visto nacer el fútbol hondureño en los últimos tiempos.

El ahora comentarista de televisión, contó a Limber Pérez en un Live de Facebook de su página Al Desnudo muchas interioridades de su vida futbolística que se desconocían.

El Flaco Pineda reveló, entre otras cosas, qué sucedió aquella fatídica tarde en la que la Selección de Honduras perdió ante Trinidad y Tobago su boleto de clasificación al Mundial de Corea y Japón en el Olímpico.

Ver: Tabla de posiciones de la Liga Nacional de Honduras

También, habló sobre cómo rechazó una oferta del Peñarol de Uruguay en su mejor momento. "Estoy loco", dice al momento que lo revela.

Y es que la vida de José Luis fue siempre de buen futbol; marca y exquisito toque de pelota, pero muchos se preguntan ¿por qué no se retiró en el Olimpia? por fin decide contar qué fue lo que sucedió.

TODO LO QUE CONFESÓ:

Su materia reprobada en el fútbol fue 'Clasificación a un Mundial'. Él lo reconoce: "Hay algunos jugadores que tuvieron la fortuna de jugar dos mundiales. Es una deuda que quedó pendiente para mí, pero cuando algo no está para uno, no está".



¿Por qué no se dio?, le consultaron al Flaco.

"Tuvimos una muy buena generación de jugadores y no se pudo llegar, quizá en algunos el equipo que no era vistoso logró llegar, pero bueno, esto es futbol".

Flaco Pineda fue titular en esa pésima tarde para el fútbol hondureño.

SU VERDAD SOBRE LA DERROTA ANTE TRINIDAD Y TOBAGO



¿Qué pasó esa tarde?

"Es una pregunta difícil, nunca le he encontrado respuesta porque cuando tenés una buena generación de futbolistas, las probabilidades de que llegués a alcanzar un objetivo son mayores, nosotros la tuvimos y no se pudo. Es una pregunta difícil a la que no encuentro respuesta".



"En el partido ante Trinidad y Tobago estaba la clasificación. Esa fue la vez que estuvimos más cerca. Jugábamos contra el equipo más débil, ese equipo se quedó hasta con 10 jugadores, estaba todo dado para que nosotros los pudiéramos aplastar y no se dio. Menospreciamos a ese equipo, lo vimos de menos, ganamos el partido antes de que se jugara y eso nos pasó factura. Es similar lo que le pasó a Estados Unidos ante la misma Trinidad con la diferencia que ganaron en Trinidad y ellos nos ganaron en nuestra casa".



¿Desde cuando identificaste que el partido se estaba ganando sin jugarse?

"Yo me vengo a dar cuenta hasta despúes. En esa semana hubo problemas, Ricardo Ángeles, que era el preperador físico, tuvo un problema con un periodista, la euforia en el hotel era de triunfalismo, parecía un desfile, parecía un carnaval. La gente estaba loca, todo eso nos pasó factura porque nos llevó a un ambiente de triunfalismo y de menospreciar al equipo contrario, al final esa fue una de las pérdidas más dolorosas que tuvimos a nivel de selección".



¿Lloraste?

"Sí porque practicamente era la oportunidad de nosotros. Todos nosotros en ese momento estábamos en una edad justa para ir al Mundial, la verdad nos dolió mucho, de ese partido dependía de que nosotros pudiéramos ir a la Copa del Mundo".

José Luis Pineda jugó, además del Olimpia, en Platense, Victoria y Atlético Olanchano.

SU CORTO MOMENTO EN EL EXTRANJERO Y EL RECHAZO AL PEÑAROL



¿Por qué no brillaste en el extranjero con tu calidad de sobra?

"Yo al extranjero únicamente fui al River Plate de Uruguay. Para la calidad que tuve, quizá pude haber aspirado a más. Hay que recordar que en ese momento el mercado en Honduras era muy cerrado, difícilmente salía un jugador al extranjero, hoy vemos que hay jugadores que con uno o dos torneos buenos se los están llevando a la MLS o Europa y bien pagados, también pudo ser eso que el mercado era muy cerrado y muy pocos miraban hacia Honduras".



"Hoy el representante es fundamental. Aunque un jugador sea hondureño o brasileño, si tiene buen representante puede ir al AC Milan o Real Madrid, tiene que ver mucho el representante y obvio la publicidad que le den", dice José Luis Pineda.



¿Recibiste ofertas del extranjero?

"Yo la verdad no tengo idea si Olimpia en algún momento tuvo una propuesta. Olimpia no vende solo por vender, si no es un buen contrato o algo interesante prefiere quedarse con el jugador".

¿Por qué te viniste tan rápido de Uruguay?

"Ma apresuré un poco. Tuve una propuesta para irme al Peñarol... estoy loco. Ese fue el error más grande que cometí en el fútbol. Tuve dos llamadas del representante que me quería meter ahí y le dije que no, no sé qué pasaba por mi cabeza, prácticamente le colgué el teléfono, me llamó otra vez, y me dijo 'me colgaste, pero te estoy llamando para que recapacités, es una oportunidad que vos siempre has querido y que te la merecés'... no sé cómo pude haber dicho que no porque esa pudo ser la gran oportunidad de mi vida y poder dar el salto a otro lado. E incluso, fui compañero de Carlos Diogo y a él para poderlo vender al Real Madrid lo traspasaron del River Plate al Peñarol y así su valor aumentara".



¿Pero por qué venirte si estabas bien y jugando bien allá?



"Lo que pasó es que yo, en lo personal, tuve un buen torneo en River, pero el equipo no, eso me desmotivó y me quise regresar al Olimpia. Cuando ellos (Peñarol) me llaman estaba con eso y las cosas no andaban bien, tal vez influyó eso, yo me arrepentí hasta cuando dejé de jugar".



¿Por qué no te retiraste en Olimpia?

"Era mi sueño pero ni eso me dejaron, siempre quise retirarme en el Olimpia. Imagínate que le dije a Peñarol 'no' para venirme al Olimpia. Aunque a decir verdad yo también tuve un poco de culpa en eso, me puse a pelear con Chelato Uclés y quizá eso me afectó, el mismo Nahún Espinoza también que lo tuve como compañero y despúes fue mi entrenador, a lo mejor no dio las mejores referencias mías, me puse a pelear con ellos porque me creía insustituible en el Olimpia, todos somos importantes pero no hay nadie indispensable, pero como yo me creía intocable entonces dije 'de aquí no pueden sacarme pelee con quien me pelee'. Realmente después te das cuenta que todo se paga".

El exjugador no pudo retirarse con el Olimpia.

¿Por qué los conflictos con ellos?

"Yo con Chelato sí llegué a jugar. En los primeros años fui del agrado de él pero despúes ya no, tuvimos muchos problemas. Chelato es un tipo rencoroso y todo eso a la larga influyó para que yo saliera del equipo, pero no era el momento ni la forma

de salir. Y con Nahun pues pasó que muchas veces contaba conmigo pero de repente no me metía a jugar y me molestaba porque yo siempre había sido el que mandaba en esa posición, y que de repente llegue alguien que fue compañero tuyo y que no te ponga a jugar es complicado. Aunque quizá yo también tenga culpa porque me encaprichada y no entrenaba bien, me faltó humildad y tratar de hablarlo con él y el profe Chelato, me fui en contra de ellos. Tengo parte de culpa ahí".



Y agrega: "Nahun Espinoza como entrenador es muy bueno, trabaja muy bien, quizá él como persona no es el mejor tipo, por así decirlo, pero como entrenador es bueno".

ACTUALIDAD DE LIGA NACIONAL Y LOS CONTENCIONES

¿Por qué el nivel en Liga Nacional es bajo?

"Hay muchas cosas que influyen en este futbol. Creo que las generaciones buenas no se dan siempre, tal vez en años atrás hubo mayor calidad en todos los equipos y eso hacía que la competencia fuera mucho mejor, el filtro para llegar a Liga Nacional es muy ralo, llega cualquiera o por preferencias de entrenadores, antes eso no existía, el jugador llegaba por capacidad", contesta el Flaco.



Y añade: "Para mí el nivel ha bajado porque influye eso de que llega muy fácil hoy un jugador a primera división y a la selección nacional, que es el tope. Si un jugador de poco nivel llega a jugar en primera división y si el nivel de él es bajo, por ende el nivel va ser bajo".



El mejor contención del momento:

"Para mí el mejor actualmente es Luis Garrido. No te quiero decir que es mi jugador favorito, pero para mí es el mejor. Mi contención favorito es Wilson Palacios y Maynor Suazo. Garrido es más defensivo y nosotros éramos más mixtos, nos gustaba jugar y marcar".



¿Con quién se queda; Bryan Acosta o Alfredo Mejía?

"Ni dudarlo. Bryan Acosta. Él es el futuro heredero de esa posición en la 'H', por algo está en España".

En el extranjero nada más pudo jugar con el River Plate de Uruguay.

Actualidad de contenciones

"Por fortuna tuve ese don de poder jugar bien con la pelota y me tocó compartir con buenos jugadores y hay que tomarlo en cuenta, por ejemplo en Olimpia tenía grandes medios como Alex Pineda, Santamaría, Tosello, Nahun, Juan Carlos, eso te transforma, y en la selección con Amado, Dani Turcios, Rambo de León, con el Nene Obando... entonces, cuando vos sabes y juntas con tipos que saben la cosa va de maravilla".



Sobre Rambo de León

"Rambo es un monstruo. Aparte, de los futbolistas hondureños, como Rambo ninguno. Hablando a pelota parada, como él nadie. Lo de Rambo es extraordinario porque muchas veces el futbolista tiene el toque de hacerlo al borde del área y Rambo lo hacía desde más atrás, cosa que solo se lo vi a Tosello, eso de hacer tiros libre desde tres cuartos de cancha".



¿A qué se dedica ahora?

"Estoy estudiando para entrenador, aunque muchas veces me pregunto para qué los saco, porque las posibilidades son nulas, aparte, aquí solo dirigen los mismos, corren al técnico de un equipo y traen al que estaba. Hay muchos técnicos como Arnold Cruz, Nene Obando, Jocón Reyes, Héctor Medina, Carlos Pavón, gente que ya terminó su curso y que necesita una oportunidad, hay muchos que ya terminaron y aspiran dirigir pero el círculo es cerrado. Fueron jugadores buenos que merecen una oportunidad. He sacado dos niveles y me falta uno para finalizarlo; sueño con dirigir, no sé si se va a hacer realidad eso pero estoy con eso. Y en la noche estoy en un programa de televisión que se llama Zona Mixta, me gusta eso de comentar y hablar de futbol, eso es lo que hago".

El Flaco junto a la 'Vieja Escuela', nombre que adoptaron a un grupo de Whatsapp que tienen los exjugadores de la Selección nacional.

Wilmer Cruz lo quería como asistente en Parrillas One

"Wilmer Cruz me llamó, me dijo que me quería de asistente en Parrillas One, era una oportunidad buena porque ser segundo de un tipo como Wilmer que es alguien correcto, un tipo que no es falso, leal y siempre habla de frente, era interesante para mi por el hecho de tener ese roce y de aprender, al final no se dio por el tema que ahora para ser asistente necesitas los tres niveles, cosa que me parece una locura. En cualquier momento va a llegar una oportunidad, todo va a ser a su tiempo".



Sobre el Olimpia que clasificó al Mundial de Clubes

"La clave más importante fue que teníamos un buen equipo y con eso podes competirle a cualquiera, la gente dice la concentración, que voluntad... todo eso no te sirve si no tenes buenos jugadores, nosotros teníamos un gran equipo, uno por uno era un equipazo. Con 'mumuja' te meten seis, con buenos jugadores podes competir, no solo es sacrificio, la garra catracha y un psicólogo, aunque eso te ayuda, pero si no tenes buen material humano es imposible".



¿En qué consiste la garra catracha?

"Guindarte del marco y tratar de aguantar lo que más podas el 0-0 (risas), eso sí, una vez te abren ese candado te meten seis".