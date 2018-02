¡En Olimpia muestran su apoyo total a Johnny Palacios!

Luego que la FIFA le abriera expediente al defensor Johnny Palacios por el uso indebido de una sustancia prohibida, en el campamento del Olimpia las reacciones no se han hecho esperar, sus compañeros y entrenador se han expresado su total apoyo.



El estratega colombiano sigue firme en la confianza del defensor y confirma que Palacios seguirá como titular en este duelo ante el Honduras Progreso.

"Johnny Palacios va de titular, va normal, hemos trabajado, está tranquilo, ha hecho su procedimiento legal hacia la situación que llegue. Yo lo veo muy tranquilo, trabajando normal y él dice que trata de manejarlo con mucha calma y ya lo puso en manos del abogado. Esperemos que salga adelante", indicó Carlos Restrepo.

Además aseguró que esta situación no ha afectado al grupo. "Aquí estamos tranquilos en ese sentido, más bien hay que aprovecharlo en todo momento hasta que haya una determinación. Yo creo que está la alegría de jugar, no sé el día de mañana que haya una determinación que postura se tome al respecto".



El timonel colombiano si aprovechó el momento para mandar un claro mensaje al resto de su plantilla para que se evite caer en el error de la auto-medicación.



"Auto-medicarse es delicado, creo que lo acostumbramos mucho los seres humanos, no solo los jugadores de fútbol, pero en la parte deportiva se tiene quien los rija, hay unas leyes y hay que estar muy atento. Esto se debe de tener como una experiencia hacia todos los jugadores que están compitiendo", comentó.



Por su parte, el volante Óscar Salas, un poco menos informado del tema, pero aprovechó para brindarle su apoyo al defensor ante esta situación. "No he leído la noticia, pero sí me comentaron, es algo personal y no tengo ni palabras para decir cómo se puede tomar eso. Él siempre tendrá el apoyo de los compañeros y nosotros lo vamos apoyar en las decisiones", dijo Salas.



Mientras que Marcelo Canales se muestra muy positivo que esta situación no es nada grave y que no ha notado que este tema le esté afectando a Johnny Palacios. "No es nada seguro, solo es que le abrió expediente, él tiene el apoyo de nosotros, estamos con él. Todos estamos tranquilo porque vemos que no es nada grave. Uno nunca sabe cuando le va tocar eso de los exámenes y hay que estar consciente de lo que consumimos".