Osman Madrid: “No estoy satisfecho, espero más del Olimpia”

Luego del empate que logró el Olimpia en el clásico ante Motagua, la directiva del equipo merengue salió al paso y pide mejores resultados a sus integrantes de cara al cierre del torneo.

El vicepresidente del Albo, Osman Madrid, aseguró: “Yo no estoy satisfecho, yo espero más del Olimpia, porque creo que hay un buen equipo, pero desafortunadamente se nos van los partidos en los segundos tiempos y eso hay que trabajarlo”, indicó.

Según el dirigente, la clave para lograrlo está en “estar concentrados, poder definir. Todos los partidos con Motagua ya sea finales o todo, siempre pasa porque el Olimpia no define, al final siempre sucede eso”.

Ante los últimos resultados no favorables para los blancos contra los azules, dijo: “Nosotros teníamos un montón de tiempo que ellos no nos podían ganar y así el fútbol. Esto se revierte en cualquier momento y hay que seguir trabajando”, indicó.

Y aseguró: “A mí no me incomoda, lo que saca de quicio es no tener el equipo de trabajo para poder laborar día a día por lo que tiene el Olimpia. Yo prefiero otras situaciones, que nos empaten un partido o que el Olimpia tenga otras cosas que lo hagan más sólido para el presente y futuro. ¿Qué cosas?, no, yo solo es lo que digo”.

SOLICITUDES A LA LIGA

Ante la crisis que viven los equipos denominados pequeños de la Liga Nacional, el directivo pide: “Las autoridades deben reunirse para tomar las mejores decisiones para el fútbol, ya que está complicado, agonizando, pero deben buscar la manera de hacerse otro tipo de campeonato y tomar mejores determinaciones con respecto a la suspensión de partidos, los viajes y otras circunstancias que se dan”.

Además, aseguró: “Los dirigentes hacen un gran esfuerzo para mantener a sus clubes, pero se ha abierto una puerta y deberán responder los directivos de la Liga”.

Ante la posible llegada de una nota de apoyo de los equipos chicos para que se suspenda el torneo al finalizar la primera vuelta, indicó: “A nosotros no nos ha llegado o no sé si llegó a la oficina y no nos han pasado la información. Ojalá que el campeonato no se pare, ya que debe continuar”.

En caso de llegar fue muy claro que se discutirá entre la directiva. “Yo no puedo decir nada, no soy el presidente del club, ya que eso se debe llevar a junta directiva y tomar decisiones. Lo que sí es que el fútbol está en serios problemas”, finalizó.

LO DIJO OSMAN MADRID: "Debe haber una reunión de la Federación, Liga Nacional y presentar proyectos para hacer, pero el gobierno no puede resolver los problemas”.

DATOS DE OLIMPIA

1. En este inicio de torneo, el Olimpia suma nueve puntos después de dos victorias y tres empates en sus últimas presentaciones.

2. En la tabla acumulada, el conjunto merengue se ubica en la tercera posición con 40 puntos en 23 partidos.