Wilson Palacios: "Me falta mucho para mi debut con Olimpia"

Cuando se anunció que el volante Wilson Palacios era nuevo fichaje del Olimpia para esta temporada, muchos aficionados del conjunto blanco se alegraron, pero la mala noticia es que ante su debut va para largo por su falta de forma física.

El propio jugador es claro que no se siente en condiciones de poder tener su presentación con el equipo. “Me falta mucho para mi debut, no sé cuanto, pero si falta muchísimo, ya cuando esté bien yo les voy avisar”, explicó el jugador.

Abre este tipo de situación, el volante no se presiona y asegura que mantiene la calma para cuando llegue ese momento. “Estoy tranquilo, hay que llevar las cosas así suave. ¿Estarás para la segunda vuelta? no sé, yo creo que me falta mucho”.

A pesar de conocerse que el jugador está un poco pasado de peso, no quiso revelar la cantidad de libras que deber bajar para estar listo.“Son bastantes, esto es de ir de a poco. ¿Tiene bastante trabajo Llantén? bastante”.

“Yo he visto muchos clásicos y lo vi normal, pero si con ganas de jugar, pero eso es normal. Estoy tranquilo”, finalizó Wilson Palacios.

