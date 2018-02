Abogado Antidopaje en Centroamérica ve "extraño" la no suspensión de Johnny Palacios

José Nazar, abogado hondureño de la Regional Antidopaje de Centroamérica (Orad) y único catracho acreditado por la Agencia Mundial Antidopaje (Wada) valoró, hasta donde su conocimiento del caso lo permite, los escenarios que enfrenta el zaguero del Olimpia y la Selección de Honduras, Johnny Palacios, tras la investigación que abrió la Fifa en su contra por la sustancia nafazolina encontrada en su orina.

Dopaje en Honduras; desconocimiento y falta de presupuesto

“Eso se va a resolver pronto”, manifestó Nazar con el entendimiento que su experiencia le brinda en esos casos y de paso indicó que “la Fifa tiene su panel de gestión de resultados, que maneja los resultados analíticos adversos en todas las competiciones”.

Si Fifa no lo ha suspendido, pero él mismo puede dejar de jugar para que si lo llegan a suspender se cuente desde la fecha en que dejó de hacerlo”.

El profesional del derecho dice que “el jugador puede pedir que se abra o no la prueba B; si él sabe que utilizó la sustancia no se pide porque ya tiene la prueba y es un procedimiento que cuesta dinero”.

Estima que “el jugador tiene derecho a una audiencia, si quiere cooperar con la investigación para demostrar que fue un error” puede hacerlo.

Sin embargo, manifiesta que “me parece extraño que no lo hayan suspendido” y pueda jugar, “significa que hay algo que no concuerda”, concluye.

Habla los médicos de los clubes:

“Hay fuentes en internet que actualizan el tema”



Jorge Pacheco, fisioterapeuta de Motagua y quien maneja los medicamentos del plantel, considera que “no reportar al médico” las sustancias que se utilizan sí es un error, pero no el único.

“No tengo duda de que el cuerpo médico de la Selección tiene conocimiento pleno de las sustancias prohibidas y el procedimiento a seguir”, comenta Pacheco, quien agrega que “hay fuentes en internet que constantemente están actualizando en este tema”, por lo cual no hay excusa que valga.

Sobre sanciones dice que “en el caso de Palacios pienso que la categorización sería por falta de conocimiento”.

“La capacitación no tiene un gran costo”



William Castro, doctor que ha trabajado con Marathón por muchos años, afirma que el “desconocimiento” no es una justificación que aplique ante la Fifa cuando se trata de dopaje.

“Antes se hacía la prueba doping, también cuando estábamos en Champions (con el Monstruo); a la hora de la legalidad la Fifa no acepta la excusa de desconocimiento, o sea la ignorancia no aplica, es obligación del equipo poner al tanto a los futbolistas”, comenta el médico, quien piensa que “a veces” los jugadores “creen que el doping solo es por “cocaína y marihuana, pero no, son un montón de cosas”.

Voces sobre el caso Johnny Palacios

Oftalmólogo dice que nafazolina no mejora rendimiento

El oftalmólogo Juan Carlos Boquín cree que la nafazolina, que tiene en el ojo del huracán al defensa de Olimpia y la Selección, Johnny Palacios, “no es ninguna droga”.

“La nazafolina está para uso oftálmico, en gotas como la Visina o Solutina, pero también hay para uso nasal, la utiliza la gente alérgica; tal vez no es controlado, pero lo usan como opción”, explicó.

Hablan futbolistas:

"Sí tenemos conocimiento de medicamentos que podemos tomar, los jugadores preguntamos a los médicos de la Selección y los equipos; otras veces nos dan charla, pero sería bueno que las den seguido”.

Mario Martínez, jugador de Real España

"En Honduras no le especifican a uno lo que puede utilizar cuando se lesiona. En Platense los doctores se están especializando, en Olimpia, como pasa en competencias internacionales, se maneja más eso”.

Bayron Méndez, jugador de Platense

"Nosotros estamos expuestos a eso, la comunicación es lo principal porque la Liga no hace doping y preocupa que en algo salga positivo; yo llevo medicamentos, pero se los reporto al médico”.

Wilmer Crisanto, jugador de Motagua



"Es poca la información que le llega al juvenil; no medicarse, el jugador a veces por estar bien y porque tiene una pequeña gripe, se toma algo y le trae problemas”.

“Tato” García - DT Real España