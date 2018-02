Limber Pérez sin tapujos: "Hoy el Olimpia es un equipo normalito"

Limber Pérez analizó hoy en DIEZ TV la jornada seis del torneo Clausura de la Liga Nacional, donde tocó varios puntos, pero uno de los más destacados fue el del Olimpia.

El nivel que ha mostrado los de Carlos Restrepo ha dejado mucho que desear, según el exjugador hondureño Limber Pérez.

Esto dijo previo al juego de hoy entre los albos y el Honduras Progreso en el estadio Nacional. Eso de que los equipos que vienen a Tegucigalpa ya perdieron una vez que vienen en el bus ya es mentira, según el "Loco de Limber".

"Muchos se van a reír, pero hoy el Olimpia es un equipo futbolísticamente normal, es un equipo normalito, entonces cuando pasas de Comayagua te das cuenta que vas a enfrentar a un equipo normal que le ha costado bastante al profesor Restrepo".

Y agrega sobre el tema: "A nadie le gusta el Olimpia, ni al propio entrenador. Tuve la oportunidad de entrevistar a Restrepo, ni él mismo está conforme con la forma en que juega su equipo", dijo.

Pese a todo esto, Limber considera que el equipo merengue siempre tiene un peso importante en la canca. "Pero ojo, el Olimpia cuando está hambriento y necesita ganar el partido que viene, eso sí, hay que reconocerlo, lo ganan".

Por otra parte, Limber sorprendió sobre el tema del nuevo técnico de Real Sociedad. El "Chavo" Fúnez tomó el lugar de Douglas Munguía. Al parecer, hubo otros nombres que se manejaron, entre ellos el asistente técnico de Jorge Luis Pinto en la Selección de Honduras.

"Le quisieron hacer la oferta a Amado Guevara y a Ramón Maradiaga, pero Amado no aceptó, porque no tenía que aceptar, no es para que se vaya a lanzar a la piscina sin agua y dirigir a la Real Sociedad", confesó Limber, quien aseguró tener una buena fuente sobre esta noticia del Lobo.

JOHNNY PALACIOS Y SU PROBLEMA CON LA FIFA

Las autoridades de la Federación de Fútbol de Honduras en conferencia de prensa confirmaron el pasado lunes que la FIFA abrió un expediente al jugador Johnny Palacios por uso indebido de sustancias prohibidas por este organismo.

Limber sacó sus conclusiones y no se mordió la lengua. "Johnny tiene un gran problema. La FIFA no informó que este es el medicamento (Nafazolina), solo informó que al jugador se le abrió un sumario porque había dado positivo, pero de qué. Yo tengo que esperar el informe total de la FIFA para yo salir de estas dudas. Este medicamento sirve para los ojos y para las fosas nasales, porque te las abres y es ahí donde cree la Fifa que el jugador está sacando ventaja", explicó.

"La irresponsabilidad de un jugador de la talla de Johnny Palacios, lo tiene tambaleando, puede ser suspendido y le fastidia el trabajo a Carlos Restrepo en Olimpia", concluyó Limber sobre el tema.