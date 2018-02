Olimpia recetó paliza al Honduras Progreso que no metió ni las manos

Olimpia no tuvo problemas para humillar 6-1 al Honduras Progreso en el estadio Nacional de Tegucigalpa. Los progreseños vuelven a ser azotados en la capital, pues hace una semana había sido goleado por los motagüenses.

Tomando en cuenta la seguidilla de partidos y el clásico del sábado ante Real España, Carlos Restrepo decidió darle descanso a ciertas piezas que han venido jugando como titulares y poner hombres de refresco contra el conjunto “ribereño”.

El central Nicolás del Grecco debutó al lado de Johnny Palacios y no tuvo mayores problemas, sudamericano que se le vio seguro con el balón y que no fue tan exigido. De igual manera tuvo minutos el colombiano Jaime Córdoba, volante mixto con criterio y que no desentonó, junto a los antes mencionados, reaparecieron Edrick Menjivar, Marcelo Canales y Rony Martínez.

La primera media hora fue aburrida, salvo una jugada en el minuto 18 de Michael Chirinos, el 33 con sus acostumbrados desbordes se las ingenió por izquierda quitando varias marcas, al momento de ingresar al área, su posición favorecía para centrar pero decidió disparar con su zurda y pegó la redonda en el poste, apenas primer aviso y único hasta el 43.

Marcelo Canales y Michael Chirinos fueron dos de las figuras ante Honduras Progreso.

Cerrando la etapa inicial los de Carlos Restrepo aprovecharon una pérdida de balón del triniteco Jamille Boatswain en el centro del campo, vino la transición defensa ataque donde Canales sirvió el esférico a Diego Reyes, este espero a Kevin Álvarez quien pasó a su lado derecho y el dos merengue con la derecha disparó y mandó a guardar, 1-0 y los pocos aficionados que estaban en el Nacional ya celebraban.

SEGUNDA PARTE Y GOLEADA MERENGUE

Con la llegada de la segunda etapa se mantuvo la misma historia, siete minutos se marcaban en el reloj y Michael Chirinos se hizo presente con uno de sus dos goles, fuera del área el 33 dribló cuanta marca era posible y con un fuerte disparo de derecha estableció el 2-0, mencionar que la segunda diana de Chirinos también fue con la derecha pero esta vez pegó la número cinco en el poste, esto al 75.

Antes de eso, al 58 Marcelo Canales mediante tiro libre había marcado el 3-0 en una acción donde Woodrow West pudo haber hecho más.

Carlo Costly llegó a su cuarto gol del torneo de Liga con Olimpia.

La fiesta de goles blanca se cerró con las dianas de Gerson Rodas y Carlo Costly, en el 81 Rodas emuló lo hecho por Canales y de tiro libre puso el quinto de la noche.

Después, específicamente al 86 vino Carlo Yair que había ingresado en la segunda parte, Michel Chirinos redondeó un encuentro perfecto y asistió al “Cocherito” tras un pase a ras de pasto desde el centro de engramillado, Costly recepcionó y en el mano a mano marcó el sexto de Olimpia, el de la honra progreseña había llegado al 66 cuando Pedro Pablo Mencía había empujado tras un disparo al poste de Kevin Caminos.

Este triunfo albo da confianza de cara al juego de este sábado ante Real España en el Morazán de San Pedro Sula.