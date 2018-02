Wilson Rugama, el rival que se convirtió en héroe al ayudar a portero en El Salvador

Luego de los momentos de tensión vividos en el fútbol de El Salvador con la descompensación y desmayo del guardameta Óscar Pleitez del Isidro Metapán, salieron a la luz detalles lo vivido en el país centroamericano.

En las fotografías y también en imágenes televisivas se puede observar el momento en que el volante de el Águla Wilson Rugama se convirtió en héroe al ayudar a Pleitez.

Rugama corrió y de inmediato le sirvió de almohada a Pleitez, se puso boca abajo y lo apoyó en su espalda.

EN EL SALVADOR UN ARQUERO SE DESVANECE AL FINALIZAR EL PARTIDO

"Por un momento todos nos cortamos al ver a un colega en esa situación. No tengo palabras para expresar ese dolor, porque incluso yo lo viví. Parecía que le faltaba el aire. No quiero imaginarme la agonía que él pasó. Ojalá que esto no pase a más. Parece que el calor lo deshidrató. Lo único que se me ocurrió fue prestarle atención rápidamente", mencionó Rugama a El Gráfico.

Rugama fue más allá y explicó que en un momento como ese se olvida la rivalidad, "Si ves a alguien en problemas, tenés que ayudarlo. Eso fue lo que intenté hacer. Ojalá que pronto salga de este mal momento".