Martín García revela que Ángel Tejeda será titular ante Olimpia

El técnico uruguayo Martín "Tato" García habló sobre la razón por la que envió a Ángel Tejeda a las reservas del Real España y no lo usó ante la UPN en el estadio Morazán.

Ángel Tejeda fue enviado a las reservas del Real España

¿Qué pasó con Ángel Tejeda?

Lo de Tejeda ya estaba planificado, para que jugara 90 minutos para que recupera la confianza que le tenemos porque es un gran jugador, le dije antes del partido: Vas a tener que hacer dos goles e hizo cuatro, estuvimos presentes en el partido y lo hizo bien, pero quiero destacar que es un excelente profesional. Yo le dije que le iba a servir, afortudamente realizó un excelente partido, le pedí mucho que corriera y que se tomara toda su confianza. Les puedo confirmar en un 99.9% que Tejeda saldrá a jugar ante Olimpia y ojalá que pueda hacer algún gol.



¿Continuará rotando a más jugadores de Primera para que jueguen en la reservas?

Sí, probablemente, es que es una planificación que manejamos, el jugador de fútbol se debe a la institución y se debe al entrenador, si el técnico dispone que el jugador debe bajar a las reservas lo tiene que hacer y de la manera como lo hizo Tejeda, lo tienen que tomar con mucho profesionalismo como lo hizo él, y si le toca bajar a otro jugador lo tendrá que hacer sin ningún problema.



¿Por qué ese bajón general que se ha tenido?

Nosotros sabíamos que la UPN es un equipo muy bueno, lo vimos el torneo pasado, el protagonismo lo tuvimos nosotros en todo el partido en las jugadas que hicimos. No hay que quitarles méritos.



Olimpia anotó 6 ante el Honduras ¿Cómo preparar ese partido para no recibir muchos goles?

Ya le dimos vuelta a la página, estamos viendo las alternativas para armar el mejor equipo y enfrentarlos, buscando las mejores estrategias. Sabemos que será un partido súmamente difícil porque Olimpia es un club grande que viene enotado con 6 goles, pero es un momento lindo para revertir la situación.



¿Cómo reponer este camino, cuando ya se llevan tres empates y una derrota en cinco jornadas?

Con trabajo, volver a recuperar lo que hicimos para poder ser los campeones, tener un poco más de tranquilidad a la hora de la definición y después con mucha humildad, acá el único responsable soy yo.



¿Está listo Mingo Zalazar?

Viene muy bien, pero llega de una intervención, está trabajando todavía en la parte de sanidad, no vamos a apurar ningún proceso.



Del Real España que salió campeón y este equipo en el Clausura ¿qué comparación hace y qué no le ha gustado?

No estamos haciendo buenos partidos, y son tiempos intermedios, no lo hacemos bien los 90 minutos, no estamos teniendo claridad. Hay que mejorar en varioss sentidos, hay que salir de las rachas negativas.



Hablando de Olimpia que viene de anotar media docena de goles ¿de qué jugador deberá cuidarse Real España?

Es un gran equipo, hace unos años que no sale campeón y es una presión para Olimpia, más allá de anotar seis goles, ellos deben de tener la presión de lograr un campeonato. Así que lo tomaremos con mucha responsabilidad tratando de hacer validar nuestra localía y que se nos abra el arco que se nos está negando en los últimos partidos.



¿Cómo visualiza el juego del sábado?

Hay jugadores que vienen con algún cansancio, pero tenemos que afrontarlo, seguramante hay variantes, será un partido de ida y vuelta y los dos queremos ganarlo.