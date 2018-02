Casi dos años sin hacer pruebas doping en Liga Nacional

Es claro que el principal obstáculo para retomar la práctica del control antidoping en el fútbol de Honduras es el presupuesto. Pero detrás de todo eso hay algo más complejo: la necesidad de mayor involucramiento por parte del Gobierno y el apego de las autoridades de nuestro fútbol al Código Mundial Antidopaje.

Parte 1: Dopaje en Honduras; desconocimiento y falta de presupuesto

Tanto es el descuido en el que caído el fútbol hondureño en este aspecto que ya suma casi dos años sin que se realice un control antidoping. El último se hizo en la gran final que disputaron Olimpia y Real Sociedad el 22 de mayo de 2016 en el estadio Nacional.

En aquella ocasión, el presidente del equipo de Tocoa, Ricardo Elecoff, presionó para que se hiciera el control antidoping y en la cual Olimpia terminó aceptando, e incluso pagó las cuatro pruebas que se realizaron.

La doctora Eva de Názar, vicepresidenta de la Comisión Médica de la Organización Deportiva Centroamericana y del Caribe (Odecabe), recuerda que “la Federación de Fútbol hacía controles, y los análisis, muchos, los realizaba en laboratorios nacionales; es obligatorio, para que estemos dentro del Código Mundial Antidopaje (WADA), en cumplimiento de ese código que es un mandato internacional para todos los países, que se haga con todas las normativas internacionales”, explica.

Názar indica, sustentada en su dilatada experiencia sobre el tema, que “se tiene que hacer el control con unos kits que se compran en Suiza, que valen entre 15 y 20 dólares, en ellos vienen dos frascos; debemos cumplir con utilizar ese kit y eso no se hacía en Fenafuth, utilizaban diferentes y eso no daba seguridad a la muestra del atleta, debemos cuidar eso nosotros porque cuántos futbolistas viven de eso, les botamos el nombre y no nos encargamos de limpiarlo”.

Pero no todo se centra en emplear los instrumentos requeridos, puesto que el método y quién lo aplica es igual de fundamental: “Otro punto es que lo tome personal acreditado que se haya preparado con la Agencia Mundial, para eso hay cursos a nivel centroamericano y latinoamericano; hemos mandado personal, aquí han venido a dar capacitación, nosotros también estamos preparados para brindar formación”, apunta.

Agrega a dicho tópico, y con la intención de motivar a las autoridades del balompié catracho para aprovechar el escaso recurso humano capacitado, que “pienso, incluso, que como Fenafuth ya tenía personal trabajando para hacer muestras ya posee la base, recuerdo que le di un curso de capacitación a la gente de Fenafuth”, rememora en alusión a las charlas impartidas apenas el año pasado.

Estima que “este personal no se debe desperdiciar, debemos prepararlo para que nos ayude a realizar los controles dentro de Fenafuth, pero cuando se cree un presupuesto”, algo que se viene buscando con insistencia hace algún tiempo y podría convertirse en una realidad si el Gobierno respalda la labor de Condepah y el Comité Olímpico Hondureño (COH).

Tras lo sucedido con el zaguero de Olimpia y la Selección Nacional, Johnny Palacios, lo cual revivió los fantasmas de lo vivido en 2009 por el retirado defensor, también mundialista con la H, Sergio Mendoza, tal vez concientiza al Estado, merced a la presión de algunas autoridades de nuestro deporte.

Que se defienda Johnny Palacios

Entre los aspectos que Eva de Názar deja en claro también aparece la oportunidad del acusado, en este caso Johnny Palacios, de intentar por todos los medios mostrar su inocencia en caso de no haber incurrido en esa falta.

“Que el atleta sepa que tiene derecho a ser defendido, si cree que es inocente debe tener pruebas y asesorarse; en el dopaje hay tiempos, si no cumplimos eso es porque quiere que se abra la muestra B, si no contestamos se abrirá y estamos incurriendo en aceptar”, recomienda, sin dejar de lado que “si lo hacemos con tiempo puede que haya una defensa y si no quitan el castigo, puede que sea el menor posible”.

Sabías que...

- Cerca de 15 médicos fueron capacitados en los últimos años en Honduras para realizar controles antidopaje, pero en la actualidad solo unos cinco siguen en funciones por la falta de apoyo.

- A nivel mundial hay aproximadamente 35 laboratorios para analizar controles antidoping. En América solo se realizan dichos estudios en Canadá, Estados Unidos, México, Brasil, Colombia y Cuba.

- Los tipos de control antidoping que se pueden realizar son de orina y de sangre, aunque el segundo no se efectúa en Honduras por las medidas rigurosas de su traslado.

- Colombia es un país acreditado, pero en estos momentos está castigado por una mala práctica efectuada, por lo que Cuba es adonde se envían los controles antidopaje hechos en el país.

¿Cuánto cuesta trasladar una muestra a un laboratorio acreditado?

Cuba

Gracias al convenio con el país caribeño, que brinda mayores facilidades económicas a Honduras, el costo de cada prueba antidoping es de 200 dólares, incluidos envío y análisis.

Canadá

En el caso del país norteamericano, en donde resulta más caro, el costo es de unos 400 dólares en total.