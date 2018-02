Ángel Tejeda: "Solo tengo que aceptar lo que el profesor me pide"

El delantero del Real España, Ángel Tejeda, salió al paso de algunos rumores que circulaban que lo habían mandado a jugar a reservas porque se había peleado con su entrenador Martín "Tato" García. Asímismo declaró que que le gustó jugar en las inferiores del club y que lo volvería a hacer con total tranquilidad.

"No pasa nada, el profesor decidió darme un partido en las reservas para poder jugar 90 minutos y así tomar confianza, lo asumí con toda la responsabilidad y las ganas, fue un buen juego, anoté cuatro goles".

"Como profesional que soy, tengo que aceptar lo que el profesor me pide, fue para sumar minutos, estoy tranquilo, lo hice con todas las ganas y la responsabilidad necesaria, fue bonito jugar en reservas, y sí lo volvería a hacer", dijo.

Al ser consultado sobre la falta de gol que tiene el equipo y que un delantero de la primera plantilla esté en la plantilla juvenil dijo: "Si vieron bien el partido el primer tiempo lo manejamos nosotros anoche, el equipo propuso, pero el profe decide quien juega, tenemos un gran plantel y cualquier futbolista puede cubrir a otro, solo es de esperar la oportunidad", expresó.

Los jugadores Selvin Guevara, Ángel Tejeda y Getsel Montes junto a las modelos del patrocinador.

El Real España recibe al Olimpia y el delantero muy probablemente salga de titular. "Ya hemos visto muchos jugadores que han ido a reservas, y si me toca jugar, hay que hacerlo con todas las ganas posibles, a nosotros nos toca solo acatar las órdenes, si me toca jugar prometo anotar", indicó.

¿Qué te dijo el profe? "Nosotros hasta bromeamos de lo que pasó porque muchas radios y en las redes sociales han dicho que me he peleado con el técnico y no es así, que estoy castigado, que me estoy portando mal y las cosas no son así, pienso que un periodista para ser profesional y debe de saber de que se trata el asunto, todo lo que está pasando alrededor", mencionó.