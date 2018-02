El portero Junior Morales explica por qué la Policía lo arrestó

Júnior Morales, el ex portero del Real España, Platense, Broncos, Hispano, Deportes Savio, Vida, Victoria, Necaxa, Parrillas One y ahora en el París de San Manuel, fue detenido por conducir en estado de ebriedad en San Pedro Sula y se lo llevaron en una patrulla.

Debido a eso, el guardameta de 39 años de edad se refirió al tema y aclaró lo que pasó cuando fue detenido por unas horas por la policía.

Detienen a Júnior Morales por conducir en estado de ebriedad

"Estuve con un amigo y me tomé 5 cervezas, luego me fui para la casa y cuando casi llegaba me detuvieron, los policías me pidieron mucho dinero para dejarme ir, ellos no lo hacen por ayudar, yo les dije: 'no soy ningún delincuente y ando en mi carro legal'", empezó detallando el experimentado portero.

"A mí nunca me habían llevado detenido, siempre he tratado de arreglar todo. En el equipo está tranquila la cosa, solo el presidente es que me preguntó cómo sucedió todo", aseguró.

Júnior luego explicó lo que sucedió la tarde del lunes de febrero. "El carro quedó donde estaba el operativo, cerca de la colonia Santa Martha, me llevaron en la paila de la patrulla y pagué la multa, fueron casi 4 mil lempiras los que me sacaron y luego fui por mi carro".



"Si hubiese andado a ver... ahí mismo le digo a los policías que me lleven, pero yo andaba tranquilo, cuando yo tengo día libre trato de divertirme con mi familia y amigos", confesó el portero del París de la segunda división de Honduras.

Luego Morales aseguró que no fue correcto lo que hizo y "Me arrepiento porque eso no es lo mío, pero no fue justo lo que hicieron los policías conmigo", cerró.