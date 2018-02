Limber sobre el caso Tejeda-Tato García: "El técnico ha marcado territorio"

El exfutbolista y ahora periodista de DIEZ, Limber Pérez, no se la cree en el tema que el entrenador del Real España, Martín "Tato" García haya enviado a las reservas a jugar a su único centro delantero de experiencia Ángel Tejeda y así se expresó.

"Que cosas tan raras, que decisiones tan incoherentes que ha tomado el entrenador del Real España el "Tato" García. Carece de delanteros, no tiene a Domingo Zalazar porque no se ha recuperado, tiene al único futbolista que le puede jugar en esa posición de nueve y lo manda a cumplir cierto requisito al torneo de reservas. Así como decimos en Trujillo: Reservas mi brazo, aquí pasa algo y el técnico ha marcado territorio", explicó en el programa DIEZtv.

"Fue decisión del entrenador", dijo Tejeda este jueves en conferencia de prensa. A lo que "Tato" respondió: "El jugador se debe al entrenador y si el dispone que se tiene que ir a reservas se va a sumar minutos", comentó el uruguayo dejando claro quien es el que manda en un equipo.

Limber fue claro y sentenció: "Yo no creo que el Tato García juegue con la inteligencia de los periodistas, pero con la mía no va a jugar porque yo todos los días me como cinco pescados. Tato necesita a Tejeda en el terreno de juego en primera y no en el torneo de reservas", afirmó el exjugador del Olimpia, Motagua, Real España, Platense y Universidad y ahora periodista deportivo.