Pruebas antidopaje: Fenafuth y Liga Nacional se tiran la pelota

En Liga Nacional lo tienen claro. Si toca retomar las pruebas antidopaje en el fútbol nacional lo harán, pero recalcan que estas no son acciones estrictamente de ellos, sino de Fenafuth, que debe ordenar las mismas, porque es el ente encargado.

“Como ustedes saben la Liga Nacional está afiliada a la Federación y es esta la que tiene su departamento de antidoping por lo que debería hacer las pruebas y emitir obligatoriedad en los partidos de Liga. Lejos del costo es un tema que debe ser instruido en este caso por la Federación, entendemos que pueden haber cursos y de hecho hace poco hubo uno para actualizar el tema de sustancias prohibidas. Para mí la voz cantante la lleva la Fenafuth y nosotros acatamos cualquier resolución que ellos emitan, al ser un tema tan específico y técnico, pues que se instruya a los médicos de los equipos y luego a los jugadores” , comenzó diciendo Roque Pascua, secretario de la Liga.

Se cumplirán dos años desde el último examen antidoping en el balompié nacional, esto abrió el debate sumado al reciente caso de Johnny Palacios. Pascua no quita el dedo del renglón y tira la papa caliente al otro bando, recalca una vez más la responsabilidad y las armas que tiene la Federación para echar a andar nuevamente estas pruebas.

“Nosotros estamos adheridos a la Fenafuth y además la Liga no tiene un departamento antidoping, es la Federación la que lo posee, entonces ellos son los encargados, si la Federación así lo manda nosotros tendremos que acatar y les diremos a los equipos que se volverá a realizar como se hacía antes; incluso, hasta se acondicionaría un lugar que no sea camerinos de árbitros, el costo lo pagan los equipos y se pagaba mediante liquidación de la taquilla y todo lo hacía la Fenafuth. Entendemos que puede haber un costo, pero se puede de manera aleatoria como sorteando la prueba y que el impacto no sea mucho”.

Anuencia total

Nunca se sabe lo que puede ocurrir y un claro ejemplo es lo sucedido con Johnny Palacios, sin pensarlo se abrió un expediente por parte de FIFA, pero el tema no acaba ahí, es por ello que en Liga están en total anuencia a realizar pruebas de manera esporádica.

“Si la Fenafuth ordena que se retomen las pruebas nosotros no tenemos ningún problema, pero ellos son los que deben poner gente a disposición, el lugar a donde se van a mandar, el costo se asumirá por el equipo que sea local como antes”, continuó diciendo.

Pascua sí consideró que ha existido cierto fallo de Fenafuth al no mostrar un interés en el tema relacionado a los clubes, aunque reconoció que el factor monetario ha sido algo que pesó y mucho para dejar en el olvido este tema que recién volvió a la palestra pública.

Jugadores hondureños que han dado positivo en prueba doping

“La Fenafuth tal vez no le dejó de prestar atención, pero sí dejó de realizarlas, claro que en su momento hubo pláticas donde los equipos se sentían que les afectaba económicamente y pudo haber sido el por qué de la decisión de la federación para dejar de hacer las pruebas”, cerró Pascua.

Para saberlo:

1. En mayo del año pasado Héctor Vargas pidió hacer prueba doping a jugadores del Honduras Progreso. En este momento se disputaban las semifinales y los jugadores del Honduras aceptaron la prueba.

2. De igual manera los futbolistas del Honduras pidieron que se hiciera a Olimpia, pero al final no se realizó.

3. En 2013 Jorge Cardona, jugador de Platense, dio positivo en prueba doping por consumo de marihuana.

7. En 2008 Sergio Mendoza salió positivo tras una prueba hecha en eliminatoria mundialista.

5. En 2009 seis jugadores del Real Juventud dieron positivo aunque en una segunda salieron absueltos.

6. Óscar Lagos, quien jugó en Motagua y la Copa América de 2001, dio positivo de doping tras dicho certamen.

7. Cuba es un país que trata de ayudar a Honduras mediante el Comité Olímpico con pruebas a menor costo del mercado.

8. En dos a cuatro meses se reuniría el Comité Disciplinario de FIFA para analizar el caso de Johnny Palacios.

9. Por el consumo de nafazolina es que se abrió el proceso a Palacios, esta sustancia no sube el nivel deportivo.