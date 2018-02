Guatemala pide cautela ante positivos por dopaje y promueve el juego limpio

El presidente de la Federación Nacional de Fisicoculturimo de Guatemala, Jorge Luis Rave Castillo, pidió tener paciencia y cautela mientras no se conozca la identidad de los diez deportistas que dieron positivo por dopaje en los Juegos Centroamericanos de Managua 2017, nueve de ellos en esta disciplina.



"Todavía no hemos sido notificados. Una vez seamos notificados de las sanciones o de los positivos de los otros competidores podremos brindar mayor información", dijo el directivo en una conversación telefónica este jueves después de que la Agencia EFE publicara los resultados de dichas pruebas.



El documento señala que durante los controles antidopaje efectuados en los pasados Centroamericanos se han descubierto 13 resultados adversos, correspondientes a diez deportistas, nueve de ellos de fisicoculturismo y uno de lucha.



En la muestra de orina de uno de los fisicoculturistas "se encontraron hasta ocho sustancias prohibidas, incluyendo anabolizantes, diuréticos y un metabolito clasificado entre los cannabinoides".



Entre las 446 muestras analizadas se han detectado las sustancias prohibidas estanozolol, trembolona, canrenona, metandienona, tamoxifeno, boldenona, furosemida, metenolona, THC, 19-norandrosterona, clembuterol y triamterene.



Cuestionado por si estos resultados empañan el desempeño de la cita deportiva del anterior diciembre, Rave Castillo aseguró que no porque todas las instancias están comprometidas en "promover el juego limpio" como demuestran estos análisis, que evidencian que no se vale todo para "obtener el oro".



La Comisión Médica de la Organización Deportiva Centroamericana (ORDECA), que fue responsable del programa antidopaje de los Juegos, comenzará esta semana a notificar las infracciones a los deportistas, cuya identidad no se ha hecho pública, y a los comités olímpicos nacionales implicados.



Los deportistas dispondrán de un plazo de siete días desde la notificación para solicitar el análisis de la muestra B.



La Federación guatemalteca tomará las medidas correspondientes en cuanto se cumplan todas las fases del proceso que resta, entre ellas las audiencias que pueden solicitar los deportistas implicados para presentar sus pruebas de descargo.