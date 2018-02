Restrepo: “Todavía hay jugadores que llegan tarde a los entrenamientos”

Amante del arte y de la cultura, la voz se escucha entrecortada. La presión lo agobia, sabe que no ganar el campeonato estará rozando el techo del despido. El técnico del Olimpia, Carlos “Piscis” Restrepo, tiene una gran tarea, un gran compromiso, acabar con la sequía de títulos que tiene el León.

Cuando usted abandona Colombia para moverse a otros países como Venezuela, Costa Rica y Honduras, ¿cómo hace para acoplarse? Recuerde que son culturas totalmente diferentes

Lo que pasa es que a mí desde muy temprano me tocó salir, yo estaba entrenando a la selección de Antioquia y me llamaron del departamento del Luis Aranda, Capital Pereira, y yo me voy, la gente decía que estaba loco, que cómo era posible que me iba a ir a dirigir a otra selección en otro departamento más pequeño y más limitado, yo me quería ir y me fui, necesitaba progresar económicamente para mantener a mi señora y a mi primer hijo que venía en camino. Eso me abrió las posibilidades ya como técnico y si resultaba afuera, afuera iba a estar y se me dio lo de Costa Rica, Venezuela, Honduras y siempre estaré dispuesto hasta que Dios me dé fuerza.

Esta es su segunda etapa como entrenador de Olimpia. ¿Cuál es la diferencia con la primera?

En cuanto al equipo creo que es técnico, pero muy joven, en el sentido que es un club muy falto de jerarquía y dominio.

De cuál me está hablando, ¿de este Olimpia actual?

Sí, la vez pasada había jugadores de más experiencia, con mucho carácter, ahora es un grupo más joven, con algunos futbolistas de experiencia como Johnny Palacios y Donis Escober. También Ever, pero él salía cuando yo ingresé, estaba Israel Fonseca, Alex López a quien hice debutar; Roger Rojas, que apenas estaba saliendo de forma en el equipo, pero rodeados de Dani Turcios, Noel Valladares... eso hizo que el equipo estuviera muy arropado de una parte de liderazgo, ahora no hay tanto, es un equipo técnico y me parece que en esa parte deportiva está en un nivel muy parejo del resto.

Eso de mirar al Olimpia muy parejo al resto de los equipos, ¿le preocupa a usted?

Para nosotros el primer semestre fue de análisis y al final colocamos una serie de alternativas y soluciones que lógicamente el equipo debe ir encontrando en el tiempo y paulatinamente.

En estos últimos 7 meses que tiene en Olimpia, ¿ha descubierto cierto conformismo y al final eso no le cae bien a nadie?

Lo que me preocupa un poco es que cuando miramos la estadística del grupo, uno se entera que hay jugadores que no cuentan o que hay futbolistas con una estadística muy pobre en cuestión de minutos, son jugadores que supuestamente contrataron porque iban a ser solución, pero solo han participado en dos o tres partidos. Entonces, cuando miré eso me quedé muy sorprendido, porque ya vienen con un gran recorrido, entonces me parece que ya son futbolistas muy hechos, que llegaron para que lideraran el carácter del equipo, entonces eso en la parte técnica es lo que va a dar un resultado y realmente es preocupante.

¿Cuánto le ha costado o cuánto le va a costar llevar al Olimpia a donde usted desea?

No sé si de pronto me alcance porque los técnicos vivimos de alcances, yo vi una radiografía este primer semestre, siempre parto de cero con el jugador, a mí me pueden decir de todo de uno, pero no, primero lo debo tener yo para ver cuál es la conclusión que puedo sacar y lógicamente ser justo y respetuoso con él. A mí me parece que hay que seguir cambiando, uno de los puntos altos que Olimpia puede dar es lo de su sede, eso puede hacer que sea su casa, su terreno con su campo para así no tener que estar buscando una cancha para el mejor equipo de esta país, es un paso que Olimpia y los directivos están conscientes que deben dar, su punto de partida. Lo otro es el final de temporada del jugador para Olimpia, a veces la determinación se toma porque un futbolista hizo una buena actuación con tal equipo. No, atrás de eso hay una manera de hacer un seguimiento y un perfil del jugador que llega, aquí se debe tener mucho carácter, creo que se debe tener un jugador con voluntad y saber que hay una afición exigente que seguramente lo va a condicionar, entonces eso debe tener un perfil.

El entrenador Carlos Restrepo revelando detalles del Olimpia con el que compite en la liga.

¿Cuál es el perfil de deportista que debe llegar al Olimpia a partir de su mando?

El jugador que llegue debe ser conceptuado en la parte técnico y práctica, además debe estar bien en la parte de juego, que uno lo vea que lee el partido y toma determinaciones en el campo. Hay partes en las que el técnico no puede hacer nada y el jugador debe responder, pero eso no lo va a hacer alguien tierno, que está esperando con duda, que espera el consejo para tomar una decisión dentro del campo. No todo el futbolista sabe jugar bajo presión, aquí en Olimpia eso se debe saber, porque ya una afición que te presiona, un periodismo que te señala, tenés que tener la coraza que es tan importante en el equipo grande, que haya ganado cosas, porque el jugador que ha ganado viene aquí a pelear títulos, cosas grandes, que tenga un perfil de selección sería mejor. O sea, que sea complementario, que el día de mañana pueda ser llamado al bloque internacional. En los países latinoamericanos somos limitados en estructura y competencia, por eso tenemos jugadores de 22 años que apenas se montan en un avión, ese es el problema, tenemos que jugar una Concachanpions y llevar a un futbolista que es la primera vez que se monta en un avión, la célula familia es importante, de dónde viene y cuáles son sus hábitos.

¿Es determinante esa célula familiar para ver si un jugador puede llegar a destacar en un equipo como Olimpia?

No es definitivo, pero es un valor a tomar en cuenta, hoy en día en el fútbol moderno vos sabés que el hombre tranquilo, que se ha formado y ha estado interactuando en su célula familiar puede ser insertado en un grupo de manera más fácil, o sea que esto tiene un componente que es la parte deportiva y humana del jugador que nunca la tomamos en cuenta, porque solo porque hizo un gorrito o algo por el estilo tenemos que agarrarlo a él. No, hay que ver todo en el futbolista: la parte técnica, física, psicológica y humana, hay que ponerle mucha atención a eso y hoy en día todos quieren andar viendo eso. Las grandes empresas ya no se basan en los títulos que tengas, lo primero que te preguntan cuando vas a una entrevista es si usted sabe trabajar en equipo. Por eso, usted lleva a un gran jugador y lo mete en un grupo humano y lo ve que no se puede acomodar, es porque no sabe trabajar en equipo y esa es un parte que debemos trabajar.

Un entrenador como usted que se especializó en trabajar con equipos menores, torneo de Toulouse en Francia, Sub-20, 17. ¿Pesa bastante agarrar un club grande viniendo del fútbol menor?

Lo que pasa es que yo he estado 50/50, 50% en el fútbol de formación y 50% en el fútbol profesional, yo no tengo problema, o sea, yo dirigí del año 78 al 92 sexta, quinta, tercera, segunda, departamentales, ascenso juvenil, ascenso mayor, reservas, infantiles, prejuveniles, colegiales, juveniles, Sub-20 y luego en el 92 salté al fútbol profesional hasta 2002, 10 años en el fútbol profesional de mi país, luego, en 2002 viajo a Costa Rica siempre al fútbol profesional, luego en 2011, estando en Costa Rica salto a la federación donde estuve 5 años, ahora regreso al fútbol profesional, por eso ha sido como un 50/50.

¿Para usted que es un entrenador que ha hecho ese balance de fútbol menor a profesional, no hay ningún problema en manejar a este Olimpia?

A estas alturas tenemos las herramientas, pero ya en este caso un club es un todo, hay una directiva, hay un dueño, una afición, un estilo y forma, una nómina establecida, aspectos de estructuras como tal que entran a jugar un papel determinante una cancha y también está lo que vos le podás aportar al club a base de conocimientos.

¿Usted ha encontrado ese gran problema que por ratos no hay canchas, siente que son factores que han estado en contra suya?

De cualquier técnico vos tenés que tener las condiciones mínimas para trabajar y las vamos a buscar, en este caso con el club, vamos a buscar que sea más grande y que permanezca con el tiempo. Aquí nos ha tocado un máster, cuando digo eso me refiero al tema de la cancha que hay que buscarla permanentemente, hace falta profesionalismo en los jugadores del fútbol base para que ellos lleguen con muy buenos parámetros, no en el desarrollo técnico, sino que en el comportamiento, todavía hay futbolistas que se quedan dormidos, llegan tarde a los entrenamientos, no entienden la competencia. Esas son muchas cosas que todavía deben caminar, o sea tienen de las dos facetas, de formación y de profesionalismo, entonces creo que nos ha tocado duro el tema cancha y competencia. Un espectáculo de fútbol no se debe jugar en algunas canchas del país donde actualmente se hace, los mismos legionarios de ustedes les dicen que ellos no tienen ningún problema, tienen sus canchas, si llueve tienen la sintética... Las facilidades que debe tener cualquier club para desarrollarse, entonces me parece que hay que seguir creciendo y mejorando desde abajo. Olimpia es un equipo símbolo de este país, pero como yo estuve abajo no solo me fijo en eso, tenemos que seguir los pasos para así lograr obtener un producto final muy bueno.

El entrenador del Olimpia, Carlos Restrepo, junto al periodista de DIEZ, Limber Pérez. Fotos Juan Salgado

La afición del Olimpia se impacienta con usted. ¿Ya captó esto, ya notó que hay inconformidad con el Olimpia que usted dirige?

Cuando hablamos de querer llevar el club a que se mejore, a que sea más dominante, eso requiere tiempo y a la gente no le gusta, después de repente te toca salir y hasta ahí quedó, entonces la idea de todo esto es dejar el aporte al grupo, que queden los mejores y que el que venga siga mejorando y dando pasos, todo eso se ha hablado y acordado con los directivos. Cuando salís de un club, el trabajo lo recibe otro, otras veces recibes el trabajo de otro. A mí me ha tocado de todo, lo que nunca he tomado es un equipo de descenso ni he descendido, pero después sé que eso puede pasar en todo momento, sé que Olimpia puede tener un bache y la gente impacientarse, entonces quiero que las personas que están en la estructura del club piensen no para arreglar el bache de inmediato, sino que para que los trabajos perduren en el tiempo. Hay que hablar con las instituciones para que estructuren el equipo y lo lleve por buen camino y que el que venga solo se suba a la carroza y ande con ella, pero que se suba ya armada, y ahorita le faltan las llantas, el timón y el freno.

¿No será que usted está confundiendo las cosas? Usted fue contratado para sacar campeón al Olimpia. ¿Ese es su objetivo?

Yo puedo trabajar ayudando a tomar algunas decisiones y estar pensando en el título lógicamente, y en Olimpia tiene que ser así porque se acostumbró, este es un equipo con historia, grande, pero todos los equipos tienen ese tipo de momentos, en cualquier instante alguien tiene que pasar por ahí y Olimpia vuelve a ser campeón y se acomoda otra vez.

¿Usted es de los técnicos que le apuesta al buen control de balón, al espacio reducido, a mandar la pelota al pie del compañero, no le parece que el sistema en el que usted confía cuesta que funcione en Honduras?

Nosotros tenemos un contenido del juego y en él tenemos como principio la posesión de la pelota. El fútbol es de gustos, como cuando hablamos de mujeres, a vos te pueden gustar altas, caderonas, voluptuosas, equipo pesado, yo le digo talla “L” y en el caso mío yo te digo que me gusta una talla “s”, bajita y de cara bonita, ese es el gusto. Es muy lamentable, yo le voy a decir algo, usted me dice, “Profe, es que usted tiene una idea, pero en Honduras no se puede porque no hay canchas”. No, usted no se puede conformar, si nos quedamos así nunca habrá una lucha de algún dirigente ni de nadie por mejorar las cosas. Usted cree que en el fútbol internacional si usted va a una cancha el rival va a decir: -Déjele la grama alta para poder ganar, moje la cancha que viene Colombia, apague las torres de luz para que se juegue otro día-, no el fútbol internacional es otra cosa, lo que te muestra es un crecimiento de juego limpio, en cambio usted viene acá y encuentra todavía muchas cosas de esas, entonces yo voy a hacer mi lucha.

¿Usted mira a este Olimpia que cada día se fortalece como candidato para obtener el título?

Sí, los que me van a dar la respuesta son los jugadores mientras sigan dando el 100%, acabamos de traer a algunos y tienen que acomodarse dentro del equipo, pero lo veo más fuerte que el semestre pasado, lo veo más categórico a la hora de salir a jugar, lo que nos ha faltado en este inicio es regularidad, pero hemos empatado juegos que se nos han ido por inconsistencias y si nosotros llegamos a eso el Olimpia podría pelear el título este semestre.

¿Contra quiénes el Olimpia se la va a ver brava en el torneo liguero, según usted?

Yo dije que nos tenemos que acercar indudablemente a Real España, Marathón y Motagua, creo que el Marathón se perfiló ganando las vueltas la vez pasada de un campanazo, ya el técnico iba acomodando cosas, Motagua es el que más ventaja tiene por todo su trabajo, ha armado las alternancias que tienen y un Real España que reacciona con un técnico nuevo, posee una nueva plantilla. Mire lo que estábamos hablando para que le quede una idea de cómo es el paso de nosotros los técnicos por las instituciones, ¿Quién armó el Real España?