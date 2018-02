Luis Ovalle: "Real España es el campeón, el equipo a vencer"

Con mayor cantidad de minutos sumados en la Liga Nacional, el defensa panameño Luis Ovalle se muestra con mayor confianza en el equipo merengue Olimpia. Después de vencer al Honduras Progreso asegura que el equipo se siente con mayor confianza para enfrentar al Real España.

"Es partido difícil, pero la semana ha sido buena, con buen animo por el resultado de mitad de semana, el grupo va bien motivo y llenándonos de confianza para este partido", comentó.

El lateral izquierdo es claro que este duelo será muy distinto al disputado el miércoles ante los progreseño.

"Ningún partido se parece a otro, creo que vamos a enfrentar un gran rival. Nosotros en el anterior duelo pudimos concretar las que tuvimos y mis compañeros estuvieron claros. Este es otro partido y Real España viene con el deseo de ganar para seguir en los puestos de arriba".

Su concepto del clásico. "Creo que para nosotros todos los partidos son clásicos, ya que todos los equipos se preparan para ganarnos a nosotros. Por ahí hay que estar muy pendiente de lo que puedan hacer, ya que nosotros tenemos jugadores importanteS que en cualquier momento pueden anotar".

El jugador panameños asegura que en cada partido va teniendo un mejor conocimiento del nivel de los equipos del país.

"Partidos a partido me voy dando cuenta de los rivales que enfrentamos, también por lo que me dicen los compañeros que estos juegos son de seis puntos, ya que son equipos que pelean arriba y esperamos estar a la altura del juego y traernos los tres puntos".

Y agrega: "Me siento mejor gracias a la confianza que me han dado mis compañeros dentro del terreno y el profe me ha sabido llevar. Yo espero ir mejorando y de esa manera ir aportando el granito de arena al equipo".

Su deseo de sacar los tres puntos ante los catedráticos lo dejó claro. "Es el actual campeón, el equipo a vencer, por eso esperamos estar a la altura del mismo para traernos los puntos a casa. Dependemos de nosotros mismo para estar en el primer lugar a pesar que el torneo está muy prematuro para eso, pero Olimpia es un equipo grande y queremos estar ahí".

