Lissy Ayala: “Mi amor platónico ha sido Ramiro Brushi"

A veces es tan fuerte como el hierro y en otras ocasiones frágil como un cristal. Así es Lissy Ayala, la mejor amiga de Ónice Flores (Campanita) quien en varias ocasiones se ha metido en líos por su pronunciada pasión por el Olimpia, aunque eso no le importa. Ella sigue brillando con su luz propia y trabaja para cumplir uno de sus sueños: ser periodista deportiva.

Hace unas semanas, Lissy se perdió de las redes sociales, cosa que sorprendió a sus seguidores. Hoy nos contó sus razones. Y atentos a lo que dice sobre los futbolistas.

¿Cómo se dio esa amistad entre tú y Ónice?

Nos conocimos por medio del baile. En una ocasión ella me vio bailando en una noche benéfica, tras ese día ella me buscó por todas las redes hasta encontrarme, me escribió hasta que coincidimos siendo amigas. Hasta el sol de hoy somos como hermanas.

Ustedes vienen siendo como Mary-Kate y Ashley Olsen...

Ja, ja, sí.. Aunque ahora solemos pasar muy ocupadas por trabajo. Pero siempre estamos en contacto. Nosotras nos contamos de todo, nos reímos, lloramos y hasta nos enojamos, pero siempre estamos ahí.

¿De ustedes dos, quién es la más melancólica?

Yo, ja, ja, ja. Ónice es como más dura en ese aspecto. La gente cree que la fuerte soy yo, pero no. En realidad soy la más llorona, suelo hacerlo por todo.

Entiendo que te apasiona el periodismo deportivo... ¿Cómo vas con ello?

Ya estoy estudiando. Me metí allí porque tengo un sentimiento muy bonito por el fútbol. Normalmente las mujeres solo son novelas, pero yo no. Mi madre suele decirme -hay no, ya me tenés a bomba con esos programas deportivos-.

¿Explicame lo siguiente, alguna vez formaste parte de la Ultra Fiel?

No, nunca he pertenecido a ninguna barra. Pero te juro que con solo que me mencionés Olimpia se me ponen los ojos llorosos y la piel se me enchina. Mi mami dice que estoy loca.

Desapareciste de Instagram como por dos semanas ¿qué ocurrió?

Sí, pasa que hay momentos en que las redes te traen muchos problemas. Decidí alejarme, pero mi madre me dio buenos consejos

Aún no me dices qué pasó ¿te insultaron, amenazaron?

Sí, las dos cosas, creéme que cuando tienes miles de seguidores suele pasar. Las cosas se pusieron peor cuando subí el video cantando (dedicó canción al Olimpia), creyeron que era miembra de la Ultra Fiel, no podía ni caminar en la calle. También quería hacer fotomontajes con mi imagen. Eso se miraba muy vulgar, yo ni suelo usar traje de baño. Sabes si yo pudiera volver atrás, no tuviera ninguna red. Ónice y yo hemos llorado mucho por cosas que no han pasado en las redes.

Tú me habías mencionado de algunos jugadores que te han coqueteado.., ¿cómo está eso?

Mira, si te digo nombres destruiría muchos noviazgos y matrimonios. Creo que toda chava ha recibido mensajes de ellos, por no les creo. Uno de mis sueños ha sido ser esposa de un futbolista por el amor a este deporte. Pero creo que eso nunca pasará, veo en mis amigas que el mismo que me manda mensajes, también le escribe a ellas.

¿Algo que te derrita?

Olimpia

¿A qué le tienes miedo?

Al amor y a la soledad.

¡Quiere títulos!

"Espero que el Olimpia pueda levantar el título este torneo. Ya nos merecemos esta felicidad. El fichaje de Wilson Palacios nos viene bien por la experiencia".

¡Está solterita! Lleva tres años sin novio. Su película favorita es la “Falla de San Andrés”

y ama bailar.

“Mi amor platónico ha sido Ramiro Brushi como jugador, ja, ja, aunque nunca tuve la oportunidad de conocerlo. En la actualidad de Olimpia es Gerson Rodas y del extranjero Carles Puyol”.