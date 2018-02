Carlos Restrepo dedicó el triunfo a Rafael Ferreri por su cumpleaños

El entrenador del Olimpia, Carlos Restrepo, pidió la palabra antes de despedirse de la conferencia de prensa para dedicarle el triunfo sobre Real España a Rafael Ferrari, presidente del club año que este sábado estuvo cumpliendo 81 años.

"Quiero aprovechar para dedicar este triunfo a nuestro presidente Rafael Ferrari, una persona que le ha ayudado no sólo al Olimpia si no al fútbol hondureños, dijo el colombiano.

Del juego aseguró que "se realizó un partido muy cerrado, no vamos a diferir en eso. Vimos a un Real España muy táctico, tal vez con sus precauciones. Lógicamente sabiendo que iban a ser un equipo alegre, con mucha propuesta, a pesar de algunas jugadas en el primer tiempo, Olimpia se manejó bien defensivamente. En el segundo tiempo tomamos el balón, Olimpia lo manejó tácticamente hasta el final. Nos llevamos un resultado que nos deja contento. El equipo tuvo carácter, este resultado nos anima a seguir adelante".

Reconoce que no hubo tantas llegadas a los arcos y que todo fue más táctico. "Ese sabor de ida y vuelta, de que hayan mucha llegadas no se dio, no porque los equipos no hayan querido, si no porque los equipos tácticamente se estudiaron. Son grupos que se conocen, la lectura de ambos equipos fue muy importante, al final el gol marcó el desequilibio, afortunadamente fue para nosotros".

Reiteró que "Fue de eso partidos lejos del arco, con dos equipos zonales muy dispuestos. Hubo un control y no se generaron muchas opciones, ojalá que todos los partidos se abrieran, pero algunas veces se cierran, así como estos".