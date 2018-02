Real Sociedad saca enorme resultado en casa del Vida

Vida no pudo aprovechar su condición de local y terminó empatando sin goles ante Real Sociedad que está mostrando mejoría en lo que va del tornero Clausura. El partido se celebró en la cancha del estadio ceibeño ante una regular cantidad de espectadores que esperaban algo más de ambos equipos.

El encuentro fue enredado en la media cancha porque los visitantes la pioblaron con cinco hombres de mucha marca y poca creación, sin embargo con ese mezquino planteamiento tuvo las llegadas más claras. La afición que aistió al coliseo tuvo pocas alegrías porque ambos clubes quedaron en deuda.



Vida apenas remató en seis ocasiones al marco defendido por Yul Arzú que tuvo dos voladas espectaculares mediante lanzamientos de Elder Torres, mientras que los coloneños apenas inquietaron a Ricardo Canales a través de Britto, Melgares y Welcome.



El puntito es calificaado de "oro" por los técnicos Héctor Castellón y David Fúnez, respectivamente porque suman en sus aspiraciones de alejarse de la zona de descenso. La iniciativa del juego la tomó Real Sociedad con llegada clara del trinitense Jarrel Britto que se preparaba para rematar al marco pero apareció fantasmalmente Valerio para enviar el cuero al tiro de esquina.



A los cuatro minutos Welcon ensayó remate que hizo volar al "gato" Canales para tiro de esquina. Melgares también se atrevió a disparar de zurda a los 27 minutos y otra vés estaba Canales para controlar el peligro. En las postrimerías de la primera mitad de nuevo Britto estuvo a punto de inaugurar el marcador pero su remate fue tibio que controló con tranquilidad el portero.

Vida no se encontraba con su fútbol. Torres era el enlace pero con tanta marca no pudo habilitar a los delanteros caribeños Charles y Malik que corrían por los linderos del área para buscar mayor claridad pero sin fortuna porque atrás la defensa tocoeña estaba bien parada.



A los 63 minutos los rojos se animaron a rematar a marco rival con soberbio derechazo de Javier Portillo que pasó cerca del vertical. Siete minutos después Charles hizo una combinación perfecta con Torres que quiso colocar el esférico al ángulo superior derecho de Arzú que se estiró conmo en sus mejores tiempos para controlar el peligro.



Al final el empate es justo para dos equipos que no hicieron méritos para ganar al practicar un fútbol defensivo y sin aspiraciones, incluso los cambios fueron defensivos porque el objetivo era no perder para evitar dar ventaja a Platense y Honduras progresdo que también están en una ardua lucha por mantener la franquicia.

ALINEACIONES

Vida

1 Ricardo Canales

4 Sony Fernádez

15 Otonial Osorio

5 Carlos Palacios

7 Miguel Valerio

18 Elder Torres

25 Javier Portillo

20 Marcelo Espinal

21 Luis Palma

9 Jamal Charles

10 Prix Malik

Real Sociedad

27 Yul Arzú

6 Danery Barralaga

18 Henry Clark

4 Dilmer Gutiérrez

3 Robbie Matute

13 Sergio Peña

17 Osman Melgares

20 Erick Bernárdez

22 Jarrel Britto

12 Shannon Welcome

34 José Canelas