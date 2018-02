Diego Vázquez: "Mas que conforme, estoy ilusionado"

Diego Vázquez finalizó con una sonsisa de oreja a oreja por el triunfo contundente 3-0 sobre Marathón. El estratega de Motagua comentó que le gustó todo lo que presentó el Azul en el Nacional.

"Mas que conforme, estoy ilusionado por la forma como ganamos. Manejamos la pelota, le dimos circulación. Al final nos quedamos cortos con el resultado. Mejoramos en defensa porque veníamos de recibir goles pero hoy manejamos ese tema. Obviamente que ilusionado con lo que viene" dijo Vázquez.

Motagua no tuvo piedad y goleó al Marathón en el Nacional

"Jugamos a uno o dos toques que es lo que le pedimos a los muchachos. Me gustó que llegamos al campo rival y sufrimos poco atrás. En general destaco, la idea de juego, le dimos. La mayoría de mis jugadores tuvieron un gran rendimiento".

Motagua no contará con Rubilio para su próximo encuentro por acumulación de tarjetas amarillas.

"Sí, son jugadores importantes pero por eso tenemos un plantel amplio para cuando eso pase y van a tener la oportunidad otros chicos, espero que la aprovechen" manifestó.



En cuanto al trabajo de los árbitros y en el clásico de las Emes comentó: "Creo que se equivocan para ambos lados, hubo dos jugadas en el primer tiempo me parece que eran claros penales pero buen, son detalles. Siento que jugamos bien ante un rival complicado que es complicado pero lo superamos ampliamente".



Hablando un poco de la Champions y el Xolos que les toca enfrentar en menos de dos semanas, Diego afirmó que ya le siguen la pista. "Quedan dos partidos pero hace rato los estamos analizando al Xolos, sin descuidar el torneo local que por ahora es lo que tenemos. No me gusta transmitirlo al grupo porque esto es paso a paso pero los estoy viendo, lo tengo en la cabeza. No me quiero salir de lo que viene que es el Juticalpa".



Compartís la punta de la tabla con Olimpia ¿Qué opinás?

"Que estamos arriba y eso es importante. Es demasiado prematuro para hablar de eso".