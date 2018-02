¡Polémica en Guatemala! Medford defiende a sus jugadores panameños

El técnico costarricense del Municipal, Hernán Medford, salió a la defensa de sus jugadores. El tico se molestó por el escupitajo que recibió su delantero, Blas Pérez.

Pérez, delantero panameño, tuvo un encontronazo con el guardameta guatemalteco Juan José Paredes y este respondió con la polémica acción. El hecho ocurrió en el juego entre el Municipal y el Guastatoya.

TABLA DE POSICIONES DEL FÚTBOL GUATEMALTECO

"Si los árbitros tienen algo en contra de los panameños que me lo digan, así no los pongo. Es evidente que la tienen contra ellos, no les marcan las faltas que reciben” mencionó Hernán Medford a Claro Sports.

El Municipal del tico es cuarto en la tabla de posiciones con 11 puntos. Dos unidades menos que el líder, el Sanarate FC.