Edwin Pavón, cerca de volver a dirigir en el fútbol profesional y aspira a la Selección

Tras ocho años de ocupar una curul en el Congreso Nacional de la República como diputado por el Partido Unificación Democrática que lo llevó incluso a la vicepresidencia del hemiciclo legislativo, el técnico hondureño Edwin Roberto Pavón León, de 55 años de edad, pretende regresar al banquillo.

La etapa de saco y corbata llegó a su fin y ahora quiere vestirse con buzo y gorra para dirigir. Además atiza contra los técnicos colombianos que han dirigido la Selección absoluta de Honduras porque considera que no han dejado nada productivo

¿Cómo ha sido para usted todo este tiempo fuera del fútbol?

No ha sido fácil, tomando en cuenta que he hecho toda una carrera en la dirección técnica, más de 20 años, por lo tanto el cambio abrupto de no entrenar todos los días, de planificar los planteamientos, el entreno, ver a los rivales, seguir los equipos y selecciones. Tuve que cumplirle a las 25 mil personas que apostaron por mi en un puesto político por eso me alejé de este deporte

¿Cuantos años alejado del banquillo?

Tuve un promedio de cuatro años porque estaba en el Congreso, la última vez que dirigí fueron tres torneos cortos, uno con Marathón y dos con Choloma. En la segunda temporada en el Congreso cuando fui nombrado vicepresidente del mismo tuvo que trabajar a tiempo completo, eso indica que estuve ocho años

¿Qué extraña de este deporte?

Todo, desde lo que es dirigir, seleccionar jugadores. El fútbol tiene una serie de componentes que no pasan solo en el momento de estar dirigiendo un partido, es toda la faena de la dirección. Me hace falta la relación con los medios a veces peleando y otras divirtiéndonos, es un deporte emblemático y de masas.

Edwin Pavón fue vicepresidente del Congreso Nacional en el período anterior, actualmente no fue reelegido.

¿Como diputado en el Congreso Nacional qué hizo por el deporte?

Junto a Ana Joselina Fortín fuimos los que presentamos la ley contra la violencia en los escenarios deportivos, también creamos un fideicomiso de 50 millones, la última de 100 para la promoción del fútbol entrenadores y canchas, con uno de esos fondos se celebraron en el país los juegos Deportivos Centromericanos.

También presentamos un proyecto que fue aprobado para Chealto Uclés, también aprobamos que los equipos tributaran, pero con la excepción a favor de ellos mediante una amnistía y ayudas personales a varios equipos de Liga de Ascenso

¿Se mantiene actualizado en la Liga Nacional ?

Sí, claro que sí, al hondureño siempre se le pregunta si está actualizado pero al técnico extranjero los dirigentes no saben ni lo que han estado haciendo, incluso los extranjeros que se van despedidos regresan de nuevo y tampoco se les pregunta que estuvieron haciendo todo ese tiempo

¿Sigue de cerca los juegos de la primera división?

Claro que sí, estoy actualizado de todo. Tomé el curso de la Fifa para instructores en mayo en Tegucigalpa, posteriormente viajé a Valladolid, España, a cursar la parte presencial de la maestría de fútbol profesional, estoy cuestionando el informe para brindar el examen, el fútbol está cambiando, hay que estar preparado

¿A quien mira como favorito para destronar a Real España?

Al Motagua como favorito número uno, es el equipo más fuerte y mejor estructurado de Honduras en los últimos cuatro años. Diego Vásquez ha consolidado el equipo, está demostrando que es un entrenador para tomar en cuenta, luego sigue Olimpia y por último Real España porque ha caído mucho

¿En qué ciudad cree que suenen las golondrínas del descenso?

Es un tema muy difícil, a mi me tocó echarme tres veces ese trago amargo, es algo que no se lo deseo a ningún equipo ni a ningún técnico, ese tema está muy parejo. Platense ha cambiado mucho, Honduras Progreso para muchos es favorito y el mismo Vida

¿Porqué considera que los directivos apuestan más a los técnicos extranjeros que a los nacionales?

Porque se visten mejor, porque hablan raro y algunos de ellos se dejan imponer alineaciones, eso me lo dijo hace una semana un directivo de la Federación, no es en todos los técnicos extranjeros que han venido a hacer una buena labor y se han consolidado como el técnico de Real España (Martín García, al profesor Vargas no se le puede cuestionar nada a excepción de su temperamento, pero ningún técnico hondureño está por debajo de los extranjeros que llegan o están en el país

Edwin Pavón carga una cruz con tres equipos descendidos Atlético Olanchano (2008), Real Juventud (2009) y Atlético Choloma (2013).

¿Es amigo de Héctor Vargas?

Con Vargas no somos amigos, pero me parece que ha demostrado permanencia, tolerancia y capacidad, en lo que si compartimos juntos es que hemos dirigido equipos grandes y pequeños

¿Hasta ahora nadie lo ha superado como el primer técnico en Honduras en clasificar a un Mundial de clubes?

No hasta el momento nadie, es un gran privilegio, ojalá lo logre otro técnico hondureño

¿Por qué Olimpia siempre supera al resto de equuipos de la liga en cuanto a transferencia de futbolistas al extranjero?

Por la visión clara del presidente Rafael Ferrari, siempre ha estado por encima de todos, tiene definida la forma de mercadear a Olimpia, sabe cuando tiene que formar jóvenes y cuando ir por el campeoanto y la facilidad que tiene en contratar los mejores jóvenes del país, los contactos en el extranjero, eso pesa mucho en los equipos donde han metido jugadores, tienen una cadena hecha. Lo otros equipos mandan a su jugadores a prueba, Olimpia los manda contratados, el presupuesto que tiene es fundamental

¿Ha recibido ofertas para dirigir en el país?

Si, estuve hablando hace 10 días con directivos de un equipo de media tabla hacia abajo y un poquito antes con otro equipo en iguales condiciones, pero no puedo decir los nombres por respeto a los técnicos que están, aunque fui claro en decirles que ando buscando otros horizontes como terminar el curso en España, aunque lo pensaría si me hacen una propuesta concreta que me permita contratar a los jugadores y hacer una pretemporada, eso es clave cuando uno está alejado del fútbol

¿Sus tres descensos en su carrera de alguan manera lo han devaluado?

Los equipos con los que descendí los agarré con ocho puntos abajo, eso siempre marca diferencia, otros con problemas económicos, siempre fui valiente nunca renunciamos. En cierto sentido me han devaluado esos descensos, nunca he puesto excusa

¿Se mira en el futuro dirigiendo Selección Nacional?

Sí, es un tema que todavía está pendiente, tengo que seguirme preparando, pero cuando estuve en la Selección mis resultados fueron buenos con jugadores locales, nos hay ninguna diferencia en mi trabajo con los técnicos que han venido y eso que juegan con legionarios

Edwin Pavón no descarta en el futuro poder dirigir a la Selección de Honduras y opina sobre el momento actual.

¿Que Opina de Pinto, Súarez y Rueda?

Llegaron con un planteamiento que yo lo utilicé hace ocho años con diferentes equipos, si no creen sólo tienen que veer como jugó Olimpia en Los Ángeles contra Toluca que era la bases de la Selección de ese país. Creo que no es saludable para la Selección más técnicos colombianos, no podemos seguir valorando la azotea de la casa aunque se derrumbe

¿Ha crecido el fútbol hondureño se ha estancado?

Ha retrocedido a nivel de figuras y a nivel de juego pero no se debe al trabajo de los técnicos sino a la situación económica

¿Cómo mira el tema del dopaje?

Jaime Villegas introdujo una ley de dopaje que la Fifa mantiene a nivel mundial y que Honduras fue obligada a ratificarla o apoyarla. No sé si los controles de los equipos y Selecciones se lleva a cabo, es una lástima lo que pasó con Jhonny Palacios, creo que se debe crear un laboratoria para dopaje en Honduras como existe en Costa Rica y otras partes del mundo