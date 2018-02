Joven promesa del Olimpia Brayan Velásquez se retira por falta de oportunidades

No ha cumplido ni 22 años y ha tomado la decisión de retirarse del fútbol, al menos por ahora.

Brayan Velásquez, el jovencito que brilló en el 2013 con la selección de Honduras en el Mundial de Emiratos Árabes es historia y decidió cerrar muy temprano un ciclo en Olimpia porque considera no fue respetado ni tomado en cuenta.

En agosto del 2014 Héctor Vargas lo hizo estrenarse en la goleada 4-0 frente a Marathón y fue el mismo argentino que más tarde lo mandaría a segunda división con la UPNFM.

El joven volante decidió marcharse a Estados Unidos donde se encuentra viviendo mientras define el futuro de su vida ya que su última experiencia cedido en el Juticalpa FC fue amarga por lesiones.

¿Pero por qué decide hacerse a un lado? Velásquez relata que su decisión fue debido a que en los leones no le brindaron los minutos que necesitaba.

"Me retiro por la falta de oportunidad, no me valoraban como se debía, yo no quería ser juguete de nadie ni que me trataran como ellos querían, merecí un poco más de respeto, sé que no soy la gran cosa, pero no me trataron bien", relata con cierta molestia.

Brayan Velásquez García anotó dos goles en el Mundial de Emiratos Árabes del 2013.

Velásquez García espera que este retiro no sea permanente ya que le gustaría volver a intentarlo en el futuro al ser agente libre: "Yo me retiré de forma temporal, lo hice por decepción, fue una decisión difícil porque quería jugar y estar en Olimpia, pero los profesores no me iban a tomar en cuenta, ellos fueron claros conmigo porque ya tenían su equipo y no seguir cedido a préstamo con otro club", aclara.

Cabe recordar que Brayan en 2013 marcó dos goles en el Mundial de Emiratos Árabes, la Bicolor consiguió llegar por primera vez en la historia a cuartos de final y a su regreso al país después de esa gesta, el joven mediocampista fue elogiado por Rafael Ferrari, quien le afirmó que era la gran promesa del albo.

De esa Sub-17 hondureña también estaban Kevin Álvaez, Ismael Santos, Rembrandt Flores y Alberth Elis como elementos del Olimpia, Kevin actualmente es titular y Alberth Elis saltó al fútbol de México y luego a la MLS, mientras Santos fue cedio al UPNFM y Flores se mantiene en el plantel con una nula participación.

LA GOTA QUE DERRAMÓ EL VASO

Brayan Velásquez considera que Olimpia se le salió del corazón a mitad del 2017 cuando considera le jugaron una mala pasada donde se sintió humillado y hasta lloró.

"Estaba en Nueva York, mi vuelo estaba de regreso para el 16 de junio, pero me hicieron que pagara mi boleto el 14 para estar el 15 en la pretemporada, ese día el profesor Restrepo se alegró al verme porque me tuvo a los 14 años, luego continuaba la pretemporada en Valle de Ángeles, me convocaron y estaba feliz, pero al llegar al hotel quise registrarme, dije mi nombre a la recepcionista y me dijo que no estaba en lista, le hablé a la secretaria y me informó que se había equivocado, le hablé a Osman Madrid y me comunicó que estaba prestado a Juticalpa, no me consultaron nada, me sentí humillado, venía enojado y llorando", recuerda.

Velásquez debutó el 25 de agosto de 2014 cuando golearon 4-0 a Marathón en el estadio Nacional.

"Estuve una semana en mi casa decepcionado, no entrené una semana, luego me llamaron de Juticalpa que me presentara y lo hice, pero al siguiente día me lesioné y así pasaron las cosas, seguí lesionado y me desmotivé", cuenta.

En el torneo anterior Velásquez apenas participó 628 minutos, pero la mayor parte del torneo pasó lesionado, al final del mismo acabó su préstamo y agarró un avión hacia Nueva York.

"Me vine para estar con mis tíos y sacarme tantas cosas de mi cabeza, quiero olvidar todo y esperar alguna oportunidad en el futuro porque pedí el finiquito a Olimpia y me lo dieron", dice Velásquez que en mayo cumple 22 años.