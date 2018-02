Héctor Castellón amenaza por tercera vez en marcharse del Vida

Héctor Castellón reaccionó molesto este lunes y amenazó por tercera ocasión marcharse de la dirección técnica del Vida.

El malestar del experimentado entrenador obedece al intempestivo cambio en el calendario de Liga Nacional donde establece que el juego de la octava fecha de la primera vuelta se disputa en San pedro Sula el miércoles ante Marathón, sin embargo giraron una circular que ahora se juega el jueves.

"El partido está para el miércoles a las 3:00 pm y para cambiarlo el Vida tiene que estar de acuerdo y lógicamente no está de acuerdo en ese cambio. No podemos jugar el jueves contra Marathón como aparece en un comunicado de Liga Nacional porque el sábado jugamos en Tegucigalpa contra Motagua", explicó Castellón.

Y añadió. "Como técnico, la junta directiva del Vida no me ha consultado nada, y si lo hace le voy a responder que el partido se juega el miércoles y no el jueves, el viaje está programado para el martes a la 1:00 pm a San Pedro Sula. Es imposible aceptar ese cambio porque de jueves a sábado no se cumple el tiempo estipulado para hacer un cambio".

Castellón amenaza con irse del Vida por los cambios de horario que anuncia Liga Nacional.

Anteriormente, Castellón había anunciado su renuncia porque la cúpula no se reunía para planificar y posteriormente pensaba irse porque no le contrataron refuerzos.

"El Vida no está de acuerdo, estoy entrenando para jugar el miércoles como se establece en el calendario. Si al final lo obligan a jugar el jueves renuncio porque el Vida es parte de la Liga y se le tiene que consultar para hacer cambios", explicó.

"Al menos que algún directivo haya aceptado el cambio y no me haya comunicado, si eso es así prefiero renunciar porque no puedo estar en un equipo donde no me comunican nada, donde no me piden la opinión. Si es así eso no me molestaría, simplemente me voy del equipo, la directiva me tiene que consultar, hasta ahorita no me han dicho si hay cambio de partido", reiteró.

Castellón dirigiendo el entranamiento del Vida.

Los cocoteros cierran la primera vuelta en San Pedro Sula ante los esmeraldas y el sábado abren la segunda contra Motagua en Tegugigalpa.

"Si los directivos aceptan este tipo de cosas es porque la Liga está patas arriba, somos pobres por este tipo de cosas que al final afectan, creo que podemos medianamente organizarnos, eso no necesita seso para salir adelante por muy pobres que seamos, la misma Liga hace que la gente se vaya de los estadios por estos desórdenes", cerró.