Olimpia y Motagua, la séptima disputa clásica por el liderato en la Liga Nacional

La rivalidad entre Olimpia y Motagua se ha registrado a través de los años en los campeonatos de la Liga Nacional y es así que sus directivas y jugadores siempre han buscado demostrar su mejor versión en cada uno de los campeonatos. En la presente campaña, sin llegar a la mejor versión de ambos equipos, los dos se mantienen invictos después de siete jornadas disputadas.



Cabe recordar que estos dos equipos históricos siempre han mantenido una pugna por estar ubicados en el primer lugar de la clasificación. Si nos trasladamos unos años atrás, la primera vez que existió un emparejamiento en cuento a resultados en las primeras siete fechas fue para el torneo 1968-1969, donde el Olimpia sumó 16 puntos, los mismos que el Motagua.

VER: La tabla de posiciones del torneo Clausura de la Liga Nacional



Luego la historia se volvió a repetir para el torneo 1973-1974, donde en esa oportunidad ambos clubes volvieron a sumar 16 unidades. La tercera vez que se dio, pero un poco más de ventaja para el Olimpia fue en 1994-1995, cuando los merengues alcanzaron 19 puntos y los azules 14, pero ambos de manera invicta.



La moneda se dio vuelta para el torneo Clausura 1997-1998, cuando el Motagua sumó 18 puntos y el Olimpia 15. Mientras que para el Apertura 1999-2000, nuevamente el Motagua se mantenía arriba con 15 puntos, sobre los 12 del Olimpia.





Cinco años después se volvió a repetir una dura pugna por el liderazgo, cuando para el torneo Clausura 2005-2006 las águilas lograron 15 puntos ante 14 de los albos.



Doce años después la historia vuelve a tener una dura disputa por el trono del primer lugar de las vueltas, donde luego de siete fechas ambos se ubican en igualdad con 15 unidades. Sólo en tres torneos han igualado en puntos.



SÉPTIMO DUELO DE IGUALDAD ENTRE OLIMPIA Y MOTAGUA

Torneo 1968-1969:

Olimpia 16 puntos, Motagua 16 puntos

Torneo 1973-1974:

Motagua 16 puntos, Olimpia 16 puntos

Torneo 1994-1995:

Olimpia 19 puntos, Motagua 14 puntos

Torneo 1995-1996:

Motagua 11 puntos, Olimpia 10 puntos

Clausura 1997-1998:

Motagua 18 puntos, Olimpia 15 puntos

Apertura 1999-2000:

Motagua 15 puntos, Olimpia 12 puntos

Clausura 2005-2006:

Motagua 15 puntos, Olimpia 14 puntos

Clausura 2017-2018: Olimpia 15 puntos, Motagua 15 puntos (actual torneo)



PRÓXIMOS JUEGOS DEL OLIMPIA

mié 14/02/18

Olimpia vs Platense

dom 18/02/18

UPNFM vs Olimpia

jue 22/02/18

Olimpia vs New York RB

dom 25/02/18

R. Sociedad vs Olimpia

jue 01/03/18

New York RB vs Olimpia

dom 04/03/18

Olimpia vs Juticalpa

dom 11/03/18

Marathón vs Olimpia

dom 25/03/18

Olimpia vs Vida

dom 01/04/18

Motagua vs Olimpia



PRÓXIMOS JUEGOS DEL MOTAGUA

mié 14/02/18

Juticalpa vs Motagua

sáb 17/02/18

Motagua vs Vida

mié 21/02/18

Motagua vs Tijuana

dom 25/02/18

Motagua vs UPNFM

mar 27/02/18

Tijuana vs Motagua

dom 04/03/18

R. Sociedad vs Motagua

dom 11/03/18

Motagua vs R. españa

dom 25/03/18

Honduras vs Motagua

dom 01/04/18

Motagua vs Olimpia