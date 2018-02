Diego Vázquez: "No es fácil jugar contra Xolos y esperemos ser competitivos"

Diego Vázquez, técnico del Motagua, habló previo al juego ante Juticalpa en el estadio Juan Ramón Brevé. El estratega confirma que Omar Elvir ya comenzó a hacer fútbol y hasta del juego con Xolos por Liga de Campeones Concacaf.

Ver Tabla de Posiciones de Liga Nacional de Honduras

Día del amor y la amistad jugando en Olancho...

Sí, una buena fecha para practicar al fútbol y esperemos que sea un buen partido y que el equipo juegue bien para traernos los tres puntos de Juticalpa.

¿Cancha dura, rival complicado?

Con la vorágine de partidos he visto poco a Juticalpa. Sí lo miré contra UPN, pero igual ya sabemos que siempre es fuerte en su cancha y tiene jugadores importantes como Ovidio Lanza y James Cabezas, un colombiano que viene de hacer muchos goles en el Águila de El Salvador. Ellos hacen valer su localía, pero confiamos mucho en lo que venimos haciendo.

¿Es duro enfrentar a un rival que pelea abajo?

Los nueve equipos restantes de la Liga son duros, más ahora que hay descenso. En Honduras es difícil ganar un partido, llegar a una final, ganar un título, todo conlleva un gran esfuerzo, trabajo, compromiso de los jugadores, que estén tratando de mejorar permanentemente y por eso siempre pasamos auto exigiéndonos para consolidar el privilegio de estar en Motagua.

¿Tiene bajas bajas?

Todo el grupo está a la orden, pero seguramente por la continuidad de partidos haremos algunos cambios. Hace más de un mes que venimos jugando miércoles, domingo, miércoles, domingo y por eso hay que rotar.

¿Omar Elvir?

Ya empezó a jugar con las reservas ante Marathón, pero todavía le falta fútbol. Y como jugamos seguido, entrenamos poco, por eso cuesta que agarren ritmo los que tienen pocos minutos.

Invicto en el Nacional

Es un templo sagrado en muchas épocas para Motagua, hemos jugado muchas finales y respetamos mucho ese pasto y en muchos momentos hacemos valer ese estadio. No llevo el recuento de partidos sin perder, lo mío es ir escalón por escalón. Así construimos los partidos, el campeonato, vamos pelota a pelota y si bien es un dato positivo, no es algo que llevemos contabilizado... lo importante es el buen funcionamiento del equipo.

La regularidad

No llevo la cuenta exacta de la cantidad de entrenamientos que hemos hecho desde que asumimos, pero sí tenemos una metodología de trabajo con ciertos parámetros, ciertas normas que nos llevan a lograr objetivos del juego. Por momentos los logramos y por momentos nos cuesta.

Juego vistoso

Obviamente si uno juega bien se acerca mucho más al objetivo principal. ¿Pero qué es jugar bien? Cada entrenador tiene su propia teoría. Para mí es que el equipo esté junto, que no te generen muchas situaciones de gol, que llegués al arco contrario con mucha gente, que le des buen trato al balón, tener un alto porcentaje de posesión de la pelota y de agresividad. En la medida que logremos eso el equipo va creciendo.

La gente lo reconoce

El fúbol es así, quizá hay partidos que jugaste bien y perdiste y a veces pasa lo contrario. Un ejemplo son los 120 minutos que duró el partido ante Real España de la final del Apertura: lo tuvimos a España en un arco, además de gran parte del segundo tiempo de San Pedro Sula. Si uno ve el trámite de ese juego merecimos más, pero no pudimos lograr el campeonato. Eso no quiere decir que el trabajo ha sido malo; al contrario, hicimos un gran torneo, fuimos de los mejores equipos, si no el mejor, y sin quitarle méritos a Real España el partido fue nuestro y ellos se encontraron con el gol.

Ilusión para lo que se viene

Me gusta la forma en que Motagua está jugando en la Liga y además nos ilusiona enfrentar a Xolos en la Concachampions. Hay que recalcar que somos el "Honduras 1", clasificamos directo a esta fase y vamos a enfrentar a un equipo que invierte 53 millones de dólares y que tiene para hacer fácilmente dos equipos. Pero hay ganas de ser competitivo.

Diego Cocca

Es categoría 72 y jugaba en una división menor que yo cuando estábamos en las inferiores de River Plate. Lo conocí, pero seguramente ni se acordará. Igual le recordaré que estuvimos juntos en esa época.

¿Ganar a Xolos?

Sería importante. La Concachampions pasada hicimos una muy buena presentación, fuimos el equipo de Centroamérica que hizo más puntos y nos eliminó América, el campeón, al que estuvimos a un minuto de ganarle. No es fácil jugar contra Xolos y esperemos ser competitivos con las armas que tenemos, porque mucha gente dice que hay que reforzarse para este torneo, pero cómo te vas a reforzar contra un equipo que invierte 53 millones de dólares. Es difícil esforzarse para igualar eso. Sin embargo eso no quiere decir que no podamos ser competitivos y hacer dos muy buenos partidos para avanzar.