El campeón Infop no afloja en la Liga de Ascenso de Honduras

La Liga de Ascenso ha comenzado de manera sorprendente. Los clubes Social Sol e Infop, actual campeón de la segunda división, son los únicos que marchan de manera perfecta tras dos jornadas disputadas.

Todos buscan el ansiado ascenso a la Liga Nacional, pero solo uno podrá conseguir su principal objetivo. Uno de los fuertes candidatos es el Infop, que apenas disputa su segundo campeonato en Liga de Ascenso.

El equipo que comanda el exmediocampista Reynaldo Tilguath ha ganado sus dos primeros compromisos que lo ubican como líder del grupo D. “Hemos iniciado con buen pie, pero esto apenas comienza y tenemos que estar más fuertes porque se vienen compromisos más difíciles, queremos defender el título para ascender”, dijo Tilguath.



MUY PAREJOS

Las cosas en el grupo C están muy apretadas y es que los clubes Parrillas One, Comayagua FC, París FC y Atlético Choloma suman cuatro puntos.

El equipo parrillero de la mano de Julio César “Rambo” de León no ha perdido hasta los momentos y es uno de los candidatos a darle pelea al Infop.

Ver Más: Los últimos fichajes que se han dado en la Liga de Ascenso

ALGUNOS DATOS

1

El grupo B es el único que todavía no ha comenzado en el torneo Clausura por tener menos equipos y arranca el próximo fin de semana.

2

El mediocampista experimentado Julio César “Rambo” de León suma dos goles en el torneo, ambos se los hizo al Atlético Municipal.

3

El Social Sol de Olanchito es el equipo que más goles anota en el actual torneo con seis tantos en dos partidos disputados, además solo ha recibido uno.

4

Los clubes Brasilia y Atlético Municipal mantienen una lucha muy cerrada por el no descenso en el grupo C de la Liga de Ascenso.

Resultados de la jornada dos de Liga de Ascenso

Victoria 1-0 Trujillo

Social Sol 3-0 Tela FC

B. Juniors 0-3 Yoro FC

Arsenal 3-2 Dortmund

Villanueva 3-0 A. Municipal

Infop 2-0 Valencia FC

A. Choloma 1-1 Parrillas One

París FC 1-1 Brasilia

Broncos 2-2 Gimnástico

Estrella Roja 2-2 Olancho FC

Comayagua 2-0 A. Limeño

Juegos de la tercera jornada (mañana)

A. Limeño vs Brasilia 2:00 PM

Trujillo vs Social Sol 3:00 PM

Yoro FC vs Dortmund 3:00 PM

Arsenal vs Boca Juniors 3:00 PM

A. Municipal vs A. Choloma 3:00 PM

Parrillas One vs Villanueva FC 3:00 PM

Tela FC vs Victoria 3:30 PM

Valle FC vs Broncos del Sur 6:00 PM

Valencia FC vs Estrella Roja 6:30 PM

París FC vs Comayagua FC 7:00 PM

Partido del jueves

Gimnástico vs Infop 7:00 PM