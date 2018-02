Aquí Olimpia construirá la tan esperada "Cueva de León"

Luego de haber fracasado hace 20 años en la idea de la construcción de la sede denominada “La Cueva del León”, la directiva del Olimpia ha retomado la iniciativa de poder a construir su propia sede tomando en cuenta que es el club más adinerado, popular y exitoso de Honduras.

A finales del mes de enero, el apoderado legal de los albos Rafael Amaro García, confirmó que en los primeros días de febrero presentaría una solicitud de licencia ambiental en la secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas para recibir el permiso de sanidad con el nombre “Proyecto Sede Club Deportivo Olimpia” y así iniciar la construcción.

Dicho proyecto está siendo pedido para realizarse en el sector de Mateo, lugar donde anteriormente se intentó desarrollar, pero se les negó la autorización debido a que en la zona se realizaría un represa.

El predio del tan ansiado proyecto “La Cueva del León" está ubicada a siete kilómetros de la periferia que conduce desde el campo de Parada Marte, hasta las instalaciones de SENASA, entre la aldea Las Casitas y Mateo. El tiempo estimado de movilización es de unos 15 minutos desde el anillo periférico hasta el lugar.

DIEZ además pudo conocer que la propiedad es de aproximadamente unas siete manzanas de terreno, mismo que actualmente se encuentra enmotado y totalmente abandonado.

EN FOTOS: AQUÍ ES DONDE EL OLIMPIA CONSTRUIRÁ SU GIGANTESCA SEDE

Esta es la entrada hacia el predio donde Olimpia construirá su sede. Foto Juan Salgado

NO RECIBIR EL PERMISO POR NO CUMPLIR REQUISITOS

Diario DIEZ además se puso en contacto con los miembros la secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas y efectivamente, este lunes se presentó la solicitud de dicho permiso para intentar conseguir la licencia ambiental, pero esta gestión no fue totalmente positiva para la dirigencia merengue aún no cumple con todos los requisitos que solicitan este ente.

“Ayer (lunes) se hizo la presentación de la documentación para el permiso, pero se le devolvió el expediente al apoderado legal porque faltan unos requisitos pendientes y cuando se complemente se va emitir el trámite”, comentó la fuente a este medio deportivo.

En lo que corresponde al tiempo de espera que puede tener la parte legal del Olimpia para lograr una respuesta ante dicha petición dependerá de varias situaciones. “Hay un revisión de dichos documentos por medio de un equipo técnico y dependiendo a la categoría va destinada el proyecto”, se explicó.

OTRO OBSTÁCULO MÁS PARA EL LEÓN

Otra de las situaciones con las que debe remar en contra la directiva del León es otro permiso, pues actualmente para tener acceso al terreno no se puede hacer de forma directa, se debe solicitar el paso a SENASA.

Según se pudo constatar, el vicepresidente del Olimpia, Osman Madrid, visitó recientemente el lugar y a la vez se reunió la con la administradora de SENASA, ubicada en el sector de Mateo, sin embargo ella no tiene la potestad para un permiso de paso, la misma se debe gestionar con el director general de SENASA.

La directiva del Olimpia celebró este martes el cumpleaños de su presidente Rafael Ferrari, todos están entusiasmados por el proyecto de su sede.

Al dialogar con Rodrigo Paz, director de SENASA, fue muy claro al confirmar que hasta la fecha no han solicitado ningún acceso. “Desconozco el tema, pero me gustaría que la gente del Olimpia que está manejando el tema que se acerque a mi oficina y lo veamos con planos y todo. Pero como esta no es una propiedad mía, sino del Estado, se tiene que hablar con bienes nacionales, ya eso es potestad del Gobierno de la República”, manifestó Rodrigo Paz.

Cabe recordar que hace unos 20 años el Olimpia comenzó la recolección de dinero, entre directivos y aficionados, para edificar la guarida de los Leones, pero ahora el sueño ha regresado y esto podría engrandecer más la gestión de Rafael Ferrari, el presidente con más títulos de Honduras desde que asumió la titularidad del albo en 1987, misma que sigue presidiendo.

