Ángel Tejeda tras la derrota en Tocoa: "No tenemos campeonitis"

El delantero de Real España, Angel Tejeda, dijo que su equipo no padece de campeonitis y definió la crisis de resultados a la falta de definición, canchas en mal estado y los pocos dias de pretemporada.

"Hubos oportunidades en la que habia que concretar, lastimosamente las cosas no se dieron, también afectó el estado de la cancha. Es un desastre jugar aquí en este estadio. Real Sociedad sabe aprovechar el estado de su cancha porque aquí entrena. Vamos a seguir trabajando para concretar, el torneo viene empezando", expresó.

Y añadió. "En esta cancha no se puede jugar fútbol, sé que mucha gente va a decir que el futbolista debe jugar bien donde sea pero jugar en esta cancha no es fútbol, uno viene a hacer lo mejor que se puede pero es complicado. Aún asi tuvimos oportunidades pero no pudimos concretar".

Tejeda quien fue el héroe de la final ante Motagua al anotar el gol del título explicó: "Hay que mejorar en definición aunque ellos tuvieron suerte que los balones pegaron en los postes y en la defensa. Hay preocupación porque sumamos tres derrotas consecutivas, Real España es un equipo que tiene que mantenerse entre los cuatro, hemos hecho buenos partidos pero eso no nos ajusta para sumar los puntos".

"No tenemos campeonitis como mucha gente dice. Lo que pasa es que los otros equipos se han preparado mejor que nosotros, comenzaron pretemporada casi un mes y nosotros ocho dias eso de alguna manera nos afecta, el descanso será importante para nosotros, además todos los equipos se meten atrás", concluyó.