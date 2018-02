Martín García: “Le jalo las orejas a mi hijo cuando se porta mal”

El entrenador de Real España, el uruguayo Martín “Tato” García, lamentó la falta de actitud y efectividad de cara al arco de su equipo, pero se responsabiliza por el mal paso en el torneo Clausura.

“No tuvimos la chance de hablar con el plantel porque la verdad estaba bastante enojado, a veces prefiero unas horas de reflexión y pensar bien las cosas antes de decirlas; soy una persona bastante calentona y puedo decir algo que duela y no tenga vuelta atrás”, comenzó diciendo el estratega en relación a cómo está manejando el mal momento de los suyos.

El “Tato” reconoce que “no hicimos un buen partido, no entendimos la planificación, no estuvimos a la altura y no hay excusa de la cancha”, lanzó. A su vez, manifestó que él mantiene la calma, ya que “no soy de estar haciendo locuras, esto no tiene misterio, es de correr, luchar y meter”, advirtió.

Actitud

“No puede haber desgano, nos estamos jugando mucho, ellos (los jugadores) y la junta directiva, estamos al día y no nos podemos quejarnos de nada; de la parte táctica el único responsable soy yo, asumo la responsabilidad, pero con la actitud del jugador yo no transo, prefiero un jugador que entre a la cancha y dé la vida.”

¿Campeonitis?

No sé si campeonitis, es normal que haya un bajón, pero esto ya es otra cosa; es cómo le dije al cuerpo técnico, los voy a defender a muerte cuando veo que dejan todo en la cancha, ahí me voy a darle un abrazo, a alentarlo y decirle que el rival corre o tuvo una estrategia mejor, pero el jugador de Real España tiene que dar el 110 por ciento.”

Optimismo

Hay que levantar, se levantaron y lograron hacer grandes partidos el torneo pasado, a eso tenemos que apuntar y volver; el fútbol no tiene misterio, el hambre del día a día es fundamental. El mejor (el miércoles) fue Selvin Guevara, jugadores con 30 kilos más no pueden hacer lo que hace Selvin, la entrega que tuvo, eso es lo que voy a buscar, de chicos y de grandes”.

Desventaja

Mi deber es hacerles ver cosas, como decimos en Uruguay, el tren a veces pasa una vez, dos o tres, y si no lo agarrás te quedaste por el camino. Es un tema del fuen interior que tengamos adentro.”

Ataque

Otra vez volvimos a tener tres claras en el área chica, ¿planificaremos trabajo para definir en el área chica? No existe eso, si la definición que hagamos en la Sede va a ir adentro.”

¿Regaños?

No le jalamos las orejas a nadie, le jalo las orejas a mi hijo cuando se porta mal, a un hombre le hablo nada más, él sabe lo que tiene que hacer y la planificación del planteamiento estaba hecha para que descansaran jugadores.”

Preocupación

La tranquilidad es el respaldo de la directiva, pero esto no me genera nada; si veo que la cosa no camina el responsable soy yo, tenemos que levantarnos, lo que nos esta haciendo falta es una victoria.”

Cambios

Y no jugarán, jugarán los que tienen hambre; lo hacen todos los entrenadores, no es raro, van a jugar los que tengan que jugar.”

Interno

O no están entendiendo la cosa, pero lo voy a hablar con el plantel no públicamente, se platica en la intimidad, lo que tenga que decir se lo voy a decir a ellos. ¿Cómo no voy a estar preocupado si hace seis partidos no tenés una victoria? Lo importante es tener una victoria cuanto antes.”

Valentía

Una de las cosas que tenemos los uruguayos es que no tiramos la toalla muy rápido, estoy más fuerte que nunca, sé qué nos podemos levantar como nos hemos levantado y terminamos siendo campeones.”

Lo dijo el “Tato”

Ganar como sea, es lo que nos está faltando hace seis fechas, yo creo que un triunfo al equipo le vendría bien.”