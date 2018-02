Jorge Pineda: "Hay jugadores en Marathón que solo están viendo"

El asistente técnico Jorge Pineda reflexionó sobre el momento que vive Marathón en la Liga Nacional. El entrenador dejó entrever que hay algunos jugadores que no están poniendo lo necesario en el terreno de juego.

"Este juego queda en una gran reflexión, nos deja intranquilos cómo nos han sacado puntos de la bolsa Real España y Vida. No nos sentimos bien, dimos muchas concesiones al Vida. Fue lamentable", comenzó diciendo.

Al hablar si hay problemas de actitud en el grupo, hace un par de consideraciones: "Desde el torneo anterior vengo diciendo que hay un grupo de jugadores que le ponen el pecho al equipo, son capaces de dar la vida por el club, pero hay otros que solo estamos viendo y eso no tiene que suceder en un equipo grande como Marathón. Todos tienen que estar integrados totalmente, de lo contrario no nos ajustará", analizó.

Manifestó que el cuerpo técnico está intentando que este tipo de cosas se emparejan: "El profe está hablando lo necesario para que calé en el jugador y puedan dar lo que ellos en el algún momento", añadió.

Pineda se manifestó confiado de que Marathón tienen las condiciones para levantarse: "Sé que podemos, una vez que se decidan los muchachos a ayudarnos en ese sentido. En este momento es rescatable la situación".

Júnior Lacayo

El delantero Júnior Lacayo también se refirió al mal momento que viven los verdolagas: "Se nos ha venido complicando un poco el tema de los partidos, estamos trabajando para sacar los resultado que queremos nosotros", dijo.

¿El cuerpo técnico menciona que puede haber algunas cuestión de actitud?, se le preguntó: "También podría ser, hemos dejado ir puntos importantes aquí en casa. Estamos conscientes de eso, solo queda trabajar".

¿Usted es del grupo que pone el pecho o el otro?, "No sé, cada quién tiene su forma de pensar. Ellos lo miran desde afuera y él que está adentro es él que sabe si corre o no. Unos dirán que no estoy corriendo y otros pueden decir que Lacayo se parte el alma. Cada quien tiene su punto de vista", finalizó.