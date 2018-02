OFICIAL: Primi Maradiaga es confirmado como nuevo técnico del Juticalpa

Lo que se venía anunciando como un rumor cobró fuerza y se ha confirmado que el entrenador hondureño Ramón "Primitivo" Maradiaga, es el nuevo estratega del Juticalpa FC para suplir a Mauro Reyes en los canecheros.

El destino volvió a poner a Maradiaga como el sustituto de Mauro, así como lo vivió en el Real España. El equipo olanchano lo anunció en sus redes sociales.

Primi es uno de los entrenadores más experimentados que hay en el país. Su última aventura en primera división fue con el Real España del que fue separado en noviembre pasado tras los malos resultados.

"He visto partidos de liga pero no he seguido al Juticalpa, solo en resúmenes, primero hay que estar en el plantel para ver con qué grupo de jugadores puedo contar. Tengo que tener una vinculación para tomar decisiones, todavía faltan detalles deportivos para firmar", dijo Primi al programa Sucesos de Radio Internacional.

En su hoja de vida Primi ha dirigido en Honduras al Motagua, Marathón, Real España, Vida, Victoria y ahora probará suerte con el Juticalpa FC que marcha en la última posición del torneo Clausura de la Liga Nacional.

"Ya viví una experiencia nada agradable recién y eso es lo que estamos hablando. En este fútbol ya me ha pasado de todo, es la tercera vez que me ocurre y tengo chichotes, son detalles que hay que definir", dijo Primi sobre el cuerpo técnico que tendría en el equpo olanchano.

El debut de Maradiaga lo pone nuevamente contra el Real España, equipo que dirigió por última vez en Honduras y será el sábado que vuelva a San Pedro Sula. Curiosamente los sampedranos rompieron la mala racha el campeonato pasado ganándole a los olanchanos.

¡Bienvenido a Olancho Profe!



Presentación hoy a las 5:30 PM en el estadio Juan Ramon Breve Vargas. pic.twitter.com/OeqdNfMQeA — Juticalpa FC (@JuticalpaFC) 15 de febrero de 2018