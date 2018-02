Primi a Mauro: "Espero decirle que no es persecución que le ando haciendo"

Ramón Maradiaga ya habla como entrenador del Juticalpa. Llega para sustituir a Mauro Reyes así como lo hizo en el Real España, coincidencias del destino y tuvo palabras para darle un mensaje a su colega.

En declaraciones al programa Sucesos de Radio Internacional, Primi reveló el plan de trabajo que hará en el Juticalpa y hasta se refirió a las veces que le han "hecho la cama" en equipos anteriores. ¿Quiénes fueron los que se la hicieron en Real España?

Maradiaga también confirmó que ya tiene una oferta de un equipo del extranjero desde junio, pero si el proyecto con los olanchanos va por buen camino, se quedaría con ellos.

OTRA VEZ A MAURO REYES: "Es la segunda vez que ocurre esto, la verdad que no tenía idea de lo que podía acontencer, espero hablar con Mauro para decirle que no es una persecución que le ando haciendo, pero no pensé que esto se iba a dar", manifestó Primi.

REAL ESPAÑA EL RIVAL: "Conocer a los jugadores sí, pero indidudablemente que hay otra forma de juego, es diferente, eso fue lo primero que me hizo énfasis el presidente, me preguntó que si estaba disponible para asumir este compromiso y le dije que sí. Conozco al Real España pero no es algo que vaya a significar algo grande en el partido".

LA DISCIPLINA EN EL EQUIPO: "Esos son los detalles que tengo que manejar, yo no puedo esperar que mi hijo ponga condiciones en mi casa, yo las pondré, vamos a dejar las cartas volteadas y voy claro para hablar con el presidente cuáles son mis intensiones. La parte económica está resuelta, el dinero no es todo, la calidad de vida es la que busco y ponerla clarita para que mañana no hayan excusas".

Primi Maradiaga cuando era presentado como nuevo entrenador del Juticalpa. Foto cortesía

CONTRATO CORTO: "Lo que hablamos con el presidente y le dije que no tiene porqué atarse a un largo periodo, yo puedo llegar por tres meses si así lo desean. Yo tengo necesidad de trabajo pero eso no me va a llevar a doblar mi espinazo por cosas que no me llenen. Hay que entender que en el fútbol hay dirigentes que lo llevan por un largo tiempo y con los malos resultados lo cortan".

OFERTAS DEL EXTRANJERO: "Estamos cerrando esos detalles para ver si me quedo solo tres meses o poder seguir, yo tengo la posibilidad de un trabajo fijo a partir de junio fuera del país, es un equipo y hoy en la mañana se me presentó la oferta de otro país, de un club, pero no tengo apuro, ellos saben lo que pidan y les dije que les daba estos tres meses y así no tenía necesidad de salir del país".

EQUIPO QUE LO BUSCÓ: "No quiero decir el nombre pero sí lo sabe la gente del Juticalpa de la propuesta que recibí de otro país pero estoy tranquilo porque Dios sabe cuando me puede abrir una puerta, espero que con mi capacidad pueda hacer las cosas de la mejor manera".

VA A UN EQUIPO SOTANERO: "Tengo que poner todo mi empeño en la parte mental, en lo deportivo los jugadores por algo están en esta institución y se de la capacidad que pueden dar en esta competencia. Esto va a depender de los jugadores, yo solo soy un orientador y cuando hay una forma de juego no seré yo el que la voy a cambiar de la noche a la mañana porque será complicado".

MENSAJE A LOS JUGADORES: "El jugador tiene que estar al servicio del equipo y no el equipo al servicio del jugador, tiene que estar de la forma en la que yo lo pretendo y no quiero una justificación o excusa de las que nos agarremos para escudar un mal resultado".

PIEDRAS EN EL CAMINO EN HONDURAS: "Es normal las piedras en el camino, así como salí del Real España me mantengo en silencio, no busco que me entreviste y, no me ando promoviendo, no tengo que preocuparme ya que yo voy por lo mío, piedras hay siempre, pero también hay piedras donde uno se puede sentar a descansar".

DIRIGIR A LA SELECCIÓN DE HONDURAS: "Yo lo he dicho, no tengo el más mínimo interés, que traigan el timonel que sea mas adecuado, yo sigo en lo mío, ese tema no me incumbe, ojalá que los ilumine y traigan el entrenador que les de la identidad que el fútbol hondureño ha perdido desde hace mucho tiempo".